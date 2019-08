Las claves del histórico triunfo de Colombia en los Panamericanos

La Selección Colombia Femenina presente en los Juegos Panamericanos cumplió una gigantezca labor y se quedó con el oro. Las jugadoras brillaron en el partido frente a Argentina, demostraron todo su talento en un partido que concluyó empatado y que se extendió hasta la definición del punto penal, donde la suerte estuvo del lado colombiano.



Partiendo de esto remarcamos las cinco claves del equipo colombiano que conquistó el título:



Una zona de volantes sólida tanto en ataque como en defensa



El equipo colombiano mostró calidad tanto para atacar como para defender y esto le permitió ir avanzando de fase hasta llegar al partido final contra Argentina, en el que no pudo demostrar la misma superioridad pero sí, por momentos, un juego brillante.



Liderazgo por parte de las jugadoras con mayor experiencia



Las jugadoras colombianas demostraron toda su experiencia y pese a que la final con Argentina fue complicada, supieron enfrentar de igual a igual a un equipo que llegaba de participar en el Mundial de Francia, en el que, pese a no pasar de la primera ronda, cumplió una buena labor.



Saber reponerse a situaciones adversas



En el partido de semifinales la Selección Colombia venció a Costa Rica 4-3 y aunque llevaba una ventaja de dos goles a falta de pocos minutos para concluir el juego, algunos errores defensivos complicaron el partido y le dieron el empate a las centroamericanas que llevaron la definición hasta el alargue. Ahí Colombia se repuso a estos errores, sacó su experiencia y un gol de María Catalina Usme le dio al equipo de Abadía el paso a la final.



Las ideas de Leicy Santos



Leicy Santos sacó a relucir toda su experiencia durante la competencia y aunque contra Argentina no pudo anotar, su pausa, inteligencia al momento de marcar los ritmos del partido y técnica sobresaliente, fueron parte fundamental de un título sumamente importante tanto para la jugadora de Atlético de Madrid como para el país.



Buen planteamiento de los partidos



Enfocándose en la competencia y en el plantel con el que contó, el técnico Nelson Abadía supo en qué momentos realizar los cambios, encontró las variantes necesarias para lo que pretendía en cada partido y supo darles la vuelta a situaciones complicadas en las que Colombia, por momentos, no pudo demostrar sus virtudes.