La conmovedora despedida de Leicy Santos de Santa Fe Femenino

Leicy Santos vivió por última vez de cerca el amor que le tienen los hinchas de Santa Fe por lo hecho en estos años como la ‘10’ del equipo femenino. Campeona del primer título de la Liga con las leonas, la talentosa mediocampista partirá para el Atlético de Madrid.

La jugadora, que disputó 32 partidos de Liga y convirtió 24 tantos, además de los 3 juegos y 2 goles en la Copa Libertadores 2017, aseguró que se iba “nostálgica por todo el cariño de la hinchada y de la institución. Siempre me hicieron sentir en familia y me voy con el sinsabor del empate” contra Millonarios.



“Se me eriza la piel por lo que viví y por lo que pasó esta noche. Los hinchas saben que los voy a llevar en mi corazón y espero un día poder volver para ganar más títulos. Pasé grandes momentos con mis compañeras y me llevo los mejores recuerdos”, aseguró Santos.



Así fue la emotiva despedida de Leicy Santos, ovacionada os 3.963 aficionados que asistieron al estadio de Techo.