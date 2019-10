Sigue la incertidumbre por la Liga Femenina: así respondió Dimayor

Este año hubo una gran Liga Femenina, que dejó como campeón a América del torneo y hubo una buena representación en la Copa Libertadores. Sin embargo, el campeonato de 2020 sigue en duda y podría repetirse el corto torneo de este 2019.



La razón que dio Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, fue falta de patrocinios e incluso hizo una invitación a los empresarios a apoyar este tema.

"Nos comprometemos en Liga Femenina si conseguimos patrocinadores para que sea una Liga extraordinaria como ha sido, que gozamos todos y que tuvo todo el criterio técnico. Los 36 presidentes dijeron que están listos, pero es una empresa privada y si no hay ‘esto’ tampoco está lo otro. Si hay patrocinadores se jugará con los 36 equipos, si no, será igual al de este año", mencionó Vélez.



El torneo, que podría repetirse el próximo año, no tiene muchos meses de contrato para las futbolistas y significa un problema para ellas en su carrera futbolística, pues no es una labor fija.



"Estuve en una reunión con la Vicepresidente y ella busca mejorar esto. Invito a los empresarios, me dejaron solo y necesito que me acompañen para que patrocinen la Liga y trabajen por el fútbol femenino. Lo único que buscamos es poder sostenerlo", finalizó.