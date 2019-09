América con ventaja, Medellín con ilusión: por todo para ser campeón

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas recibe este martes, desde las 8 de la noche en el Atanasio al América de Cali, por la vuelta de la Gran Final en la Liga Femenina 2019. Tras caer en Cali 2-0, las poderosas buscarán la remontada, con la fuerza de su afición y disputando su segundo partido del campeonato en el máximo escenario de los antioqueños.



La derrota no derrumbó el ánimo en el ‘equipo del pueblo’ que quiere luchar hasta el final por el título en la Liga Femenina. Con la llegada de Maireth Pérez y Sara Martínez, campeonas con la Selección Antioquia en el campeonato juvenil y sin la delantera Mayra Ramírez, deberán salir a revertir el marcador adverso que tienen en el global. Para esto, el técnico Carlos Paniagua confía en el talento de sus dirigidas, para afrontar este partido trascendental.



“Queremos seguir creyendo en nuestra idea, quizás en el partido de ida en el Pascual, las muchachas no estaban acostumbradas y las abrumó ese marco. En el gol de América, la tribuna las levantó. Por eso es importante que la Liga Femenina se juegue en los estadios, con mucho público para que las jugadoras se puedan acostumbrar, que ellas puedan resolver en la cancha y no queden pendientes de las indicaciones del técnico. Ojalá nos levantemos con el pie derecho como ocurrió frente al Atlético Huila en semifinal”, precisó.

Por su parte, Manuela Vanegas precisó que “esperemos que la locura y el ambiente que vivimos en la semifinal se de en esta final, con nuestra gente. En nuestra casa imponemos nuestras condiciones, debemos salir a presionar, en cada minuto vamos a darlo todo, luchar para conseguir el título. Estamos muy contentas del apoyo que hemos tenido en el fútbol femenino”.



América se aferra a su gran campaña de visitante para la vuelta de la final frente al DIM



No es solo por el resultado conseguido en el Pascual Guerrero. El conjunto que orienta Andrés Usme es uno de los mejores visitantes del campeonato: Ha conseguido 4 triunfos en condición de forastero, con 8 goles a favor y 1 en contra, con 13 puntos de 15 posibles (86.6% de rendimiento), mientras que Farlyn Caicedo es su máxima artillera con 4.



La última victoria la consiguió el 23 de agosto, precisamente en el Atanasio Girardot: 0-1 a Nacional, además de que acumula 256 minutos sin recibir gol por fuera.



Nadie desconoce la experiencia del cuadro antioqueño, base de la Selección Colombia, pero en Cali sucumbió ante el excelente planteamiento escarlata. La clave está en manejar la ansiedad de sus juveniles, evitar faltas frontales y que Medellín haga sus acostumbrados circuitos en mitad de cancha con descarga en el juego aéreo, al igual que aprovechar los espacios que dejen las paisas en esa intención de buscar el arco de Nathalia Giraldo.



Carolina Pineda sostuvo que “hay que tener mucha mesura, siempre he pensado que es mejor ser influyente que importante, son bendiciones de Dios que hay que saber recibir. Hicimos algo que creemos puede pasar en este partido”.



Alineaciones probables:



Independiente Medellín: Sandra Sepúlveda; Geraldine Cardona, Daniela Arias, Manuela Vanegas, Laura Aguirre; Tatiana Castañeda, Naila Imbachi, Paula Botero, Diana Ospina, Maireth Pérez, Yisela Cuesta.



D.T.: Carlos Paniagua.



América: Nathalia Giraldo; Kelly Ibargüen, Rossy Caicedo, Kelly Caicedo, Alejandra Ararat; Carolina Pineda, Catalina Usme, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo; Gisela Robledo, Daniela Henao.



D.T.: Andrés Usme.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitra: Jenny Arias (Bogotá).



TV: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces