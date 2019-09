Del error a la confianza: así palpita Sepúlveda la final de la Liga

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas está a 90 minutos de hacer historia en la Liga Femenina. Pese a estar abajo en el marcador 2-0, las ‘poderosas’ confían en poder revertir el marcador global y conseguir el primer título femenino profesional en el fútbol antioqueño.



Una de las líderes de Formas Íntimas es Sandra Sepúlveda, la arquera antioqueña espera que puedan alzarse con la copa de campeonas. “Las expectativas están muy altas, estamos viviendo un momento increíble, lo estamos disfrutando con nuestras familias, con nuestra hinchada. Estamos haciendo historia, vamos a jugar una final en el Atanasio y no solamente la hinchada del Medellín, sino la gente del fútbol femenino nos va a venir a vernos. Creemos lo que venimos haciendo y estamos convencidas que haremos todo para buscar el título”.



Además, “para nosotras es muy grato jugar en el Atanasio, cualquier futbolista paisa quiere jugar ahí, la historia en el Atanasio es muy bonita, los títulos que se han logrado y nosotras queremos dar nuestro aporte a esa historia. En Ditaires, en el Polideportivo Sur, fueron canchas que nos dieron mucho apoyo y jugamos muy bien. Esperamos dejar una huella grande en el Atanasio, es nuestra casa y queremos conseguir esta alegría”, resaltó.



Sobre el segundo gol que le convirtió América, Sandra expresó que “en ese momento solo pensé que iba a salir en los bloopers del 28 de diciembre. He tenido buenas atajadas y es en lo que me mentalizo, hay situaciones de juego que pueden ocurrir, pero debo llenarme de confianza y tranquilidad para afrontar este partido definitivo”.



En caso de prolongarse la serie a los penales, Sandra indicó que “hemos ensayado de todo, penales, cabecear, a marcar rápido, pero más allá de la preparación física, es importante la preparación mental. Nos venimos entrenando muy duro, tenemos mucha confianza. Si llegamos a los penales, es una instancia decisiva, donde nos debemos de llenar de confianza”.



En cuanto a la campaña del equipo rojo de Antioquia, Sepúlveda dijo que “durante todo el torneo, hemos mostrado la calidad y la pasión para jugar la Liga. Tenemos la capacidad y esperamos que podamos responderle a nuestra afición, sabemos que son 12.000 boletas que se han vendido, pero sabemos que el estadio tendrá mucha gente, la hinchada nos va a acompañar, queremos hacer una gran fiesta en el Atanasio. Hay que ir y nosotras vamos a dar todo para conseguir el título”.



Analizando la final, Sandra comentó que “debemos disfrutar este momento, sabemos que estamos en casa, con nuestra gente, nuestras familias, somos un grupo que estamos convencidas de conseguir el resultado a favor. Independiente de cómo se dé, nosotras queremos brindar una gran final para que el fútbol femenino siga creciendo. Vamos por un gran camino, estamos construyendo, nos faltan cosas, pero queremos aportarle al fútbol antioqueño”.



Pensando en lo que viene con la Liga 2020, “esperamos que siga creciendo, no teniéndola hicimos muchas cosas en la Selección, tenemos muchos sueños, pelear la Copa Libertadores, pelear un Mundial, enfrentarlos con las potencias de igual a igual, que las jugadoras que vienen tengan mejores contratos, a eso le apuntamos”.



Sobre la participación en la Copa Libertadores, Sandra precisó que “cuando sabíamos que clasificamos a la Copa Libertadores, nos motivamos mucho en volver, fuimos subcampeonas en el 2013 y la otra semana nos vamos para Ecuador, es un torneo rápido, muy bonito y



confiamos que los tres equipos podamos llegar lo más lejos posible. Es una fiesta suramericana, pensamos en ir a ganar, esa es la única opción que tenemos en nuestra cabeza”.



Finalmente, agradeció el convenio que tiene Formas Íntimas con el DIM y valoró el aprendizaje que está viviendo. “De la mano del Medellín, fue una oportunidad para trabajar de la mano con una institución muy grande. Poco a poco vamos aprendiendo, con nuestra experiencia como Formas Íntimas y que Medellín pueda crecer en el fútbol femenino, es algo que podemos compartir, fue una alianza que nos llena de orgullo. Somos unos hermanitos que nos hemos dando la mano, del cómo ser aficionado y ser profesional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín