Le cayeron con todo a exjugadora de Santa Fe por elogios a Millonarios

Papito Dios, tus planes son mejores que los míos. Sin duda alguna muy feliz de hacer parte de este gran club, lo mejor que me puede dar el fútbol es jugar con el equipo que soy hincha💙💪🏼⚽️ un gran reto ganarme a la hinchada más grande de colombia💪🏼 vamos con toda en esta nueva temporada con el objetivo claro SER CAMPEONAS #Embajadora #PS8 #pañoletavoladora @vimanacolombia @millosfcoficial @millos.femenino