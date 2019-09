América dio un golpe de autoridad y derrotó a Millonarios en Bogotá

América de Cali ganó en El Campín en la semifinal de ida de la Liga Femenina. El conjunto escarlata ganó por 0-2 sobre Millonarios y definirá todo la próxima semana en su casa: el Pascual Guerrero.



Farlyn Caicedo anotó doblete y se llevó todos los aplausos en el triunfo del club rojo en Bogotá. Catalina Usme, como de costumbre, fue la gran figura.

Desde muy temprano, al minuto 7, Caicedo remató al arco defendido por Kimika Forbes, que no alcanzó a llegar y vio cómo llegaba el primer tanto en contra de las azules.



Catalina Usme, capitana y '10', remató con fuerza al minuto 17 y el esférico se estrelló en el travesaño, pero Caicedo estaba concentrada y puso su doblete en Bogotá. 17 minutos y ya se ganaba por 2-0.



Millonarios reaccionó y empezaba a manejar el balón por medio de Sharon Ramírez, quien buscaba a Angie Castañeda, la goleadora. Sin embargo, no se logró el objetivo y las azules perdieron en su casa.



Así las cosas, América se llevó la primera ventaja, bastante importante, y definirán el paso a la final en el Pascual Guerrero el próximo sábado 14 de septiembre a las 10:00 a.m.