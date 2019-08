Millonarios vs. Santa Fe: otro clásico femenino para la historia

Millonarios, que oficiará como local, enfrentará a Santa Fe en El Campín este sábado a las 5:00 p.m. como partido preliminar del masculino entre Millonarios y Cali.



El juego será la ida de los cuartos de final de la Liga Femenina y tendría un nuevo reto en un clásico bogotano que solamente se ha jugado en dos ocasiones.

El primer juego quedó empatado a un gol en la fase de grupos, mientras que el segundo fue victoria para el conjunto cardenal por 0-1 con gol de Natalia Torres.



"Santa Fe es un equipo que no es fácil pero lo podemos controlar. La parte defensiva es la que más hemos trabajado porque hemos tenidos errores. Trabajamos para ir a la final y llegar a la Copa Libertadores", fijo María Pereza, jugadora de Millonarios y exfutbolista de Santa Fe.



"Demostraremos lo que hemos venido trabajando, los clásicos se ganan y la gente puede llegar para un lindo espectáculo. Vamos a salir a hacer lo que hemos venido haciendo", dijo Karen Murillo, arquera de Santa Fe.



Recordemos que el partido no tendrá transmisión y será el juego de ida en los cuartos de final. El partido de vuelta se jugará el 1 de septiembre a las 2:00 p.m., como juego preliminar de Santa Fe vs. Medellín, en El Campín y sí tendrá transmisión de televisión.