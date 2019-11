Otro triunfo del fútbol femenino en Argentina: embarazo no será lesión

El fútbol femenino ha logrado una victoria fuera de las canchas en Argentina, donde se reconocen los derechos de las mujeres embarazadas y deja de considerarse su estado una lesión deportiva.

Parece absurdo pero es una realidad que, hasta ahora, las futbolistas que quedaban embarazadas tenían serios problemas con sus empleadores, quienes en no pocos casos acudieron al asombroso argumento de la lesión, al saber que no contarían con ellas por un lapso de un año (el periodo de gestación y los meses posteriores de licencia).



Ahora el reglamento de la AFA establece la protección de los derechos de las jugadores, quienes mantendrán su trabajo y su salario, incluso si se supera la fecha de finalización del contrato.



La nueva reglamentación establece que las mujeres embarazadas no participarán de ninguna competencia desde el momento en que reporte su condición y que, en caso de despido sin justa causa, tendrán derecho a todas las indemnizaciones estipuladas en la Ley.

El embarazo ya no es considerado lesión en el fútbol femenino 🇦🇷. Las jugadoras conservarán su trabajo y remuneración en ese lapso, aún con contrato extinguido. Si el libro de pases estuviera cerrado, AFA le brindará un plazo adicional de 20 días.

Era hora.

Como ocurre con cualquier trabajadora, la empresa (el club) tendrá derecho a exigir en el momento de la firma del contrato una prueba de embarazo. Eso sí, la responsabilidad de avisar al empleador sobre el embarazo es de la futbolista y cualquier omisión sería atribuible a ella de manera exclusiva.