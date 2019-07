Precios de la boletería para Santa Fe-Millonarios de la Liga Femenina

Este miércoles se disputará por primera vez en la historia un clásico femenino entre Santa Fe y Millonarios. Será un partido adelantado de la tercera jornada de la Liga Femenina ya que el club ‘cardenal’ quiere rendirle un homenaje de despedida a su jugadora Leicy Santos, quien se unirá en los próximos días al Atlético de Madrid, de la Liga de España. El partido comenzará a las 7:30 p.m. en el estadio de Techo y aquí están los precios de la boletería que se puede comprar a través de www.ticketshop.com.co

Occidental general norte: $12.000 (abonados) 25.000 (no abonados)

Oriental: $10.000 (abonados) $20.000 (no abonados)

Lateral norte: $5.000 (abonados) $10.000 (no abonados)



Tribuna visitante:

Occidental general sur: $35.000