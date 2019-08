Los clásicos se toman una apasionante cuarta fecha de Liga Femenina

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha de la Liga Femenina, que tendrá como gran atractivo una nueva edición del clásico capitalino y del antioqueño. Entre sábado y domingo, los 20 equipos que participan en el torneo deberán jugar con diferentes aspiraciones.



Así se jugará la jornada:



Sábado 3 de agosto

Orsomarso SC vs Atlético Huila (GRUPO E)

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Las opitas buscan seguir líderes del grupo E y un triunfo contra Orsomarso, que es último, les garantizaría esa posición.



Fortaleza CEIF vs La Equidad (GRUPO B)

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Municipal de Cota

Están a la caza de Millonarios y Santa Fe en el grupo, pero el cuadro asegurador, tiene 3 puntos, necesita sumar para no perderle pisada a los dos clubes, que tiene 7.



Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (GRUPO E)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

El conjunto local busca acortar distancias con el visitante, que lo supera por tres unidades.



Real San Andrés vs Cúcuta Deportivo (GRUPO C)

Hora: 3:30 p.m.

En un grupo muy apretado, pero Real San Andrés necesita un triunfo para no perder la tercera posición.



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe (GRUPO B)

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Comparten la parte alta del grupo B y con siete unidades tiene una nueva oportunidad para sacarse diferencia en pos de la clasificación como las mejores de su zona.



Deportivo Cali vs Cortuluá (GRUPO D)

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

​Solo las separa un punto entre sí, las azucareras tienen 3 y la tulueñas 4, y su enfrentamiento le da ventaja al América, que tiene nueve unidades.

Domingo 4 de agosto

Deportivo Pereira vs Once Caldas (GRUPO A)

Hora: 12:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Ninguno de los dos equipos ha sumado puntos en este campeonato y es difícil que aspiren a clasificar a la siguiente ronda por el grupo A.



Atlético FC vs América de Cali (GRUPO D)

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Las escarlatas tiene la oportunidad de clasificarse en esta fecha si ganan su partido y hay empate entre Cali y Cortuluá.



Atlético Nacional vs Independiente Medellín (GRUPO A)

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ditaires

El equipo que gane tomará ventaja en su grupo y se asegurará el segundo puesto de su grupo.



Junior FC vs Atlético Bucaramanga (GRUPO C)

Hora: 7:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

​Juegan por el primer puesto de su grupo porque las barranquilleras suman siete unidades y las volcánicas cinco.