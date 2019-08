Lista la programación de los cuartos de final de la Liga Femenina 2019

Cuatro impactantes partidos de cuartos de final se disputarán este fin de semana, entre el viernes 23 y el domingo 25 de agosto, en la Liga Femenina 2019. La Dimayor confirmó este martes las fechas, horarios y estadios en los que se disputarán los juegos de ida de la llave eliminatoria.

Así quedó la programación de los cuartos de final de la Liga Femenina 2019:

23 de agosto



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

24 de agosto



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín



25 de agosto



Cortuluá vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre



Junior FC vs Atlético Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez