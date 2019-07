¡Hay clásico!: definida la segunda fecha de la Liga Femenina

La Liga femenina volvió al fútbol colombiano y tendrá su segunda fecha el fin de semana del 20 de julio. Varios partidos llaman la atención, pero el clásico vallecaucano se lleva todas las miradas.



Cali, que esta por primera vez, se enfrenta a un experimentado América que cuenta con grandes referentes.

FASE DE GRUPOS

FECHA 2



GRUPO A



20 de julio



Once Caldas vs Independiente Medellín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Por definir



21 de julio



Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



GRUPO B



21 de julio



Millonarios FC vs Fortaleza CEIF

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín



22 de julio



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



GRUPO C



20 de julio



Real San Andrés vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



21 de julio



Cúcuta Deportivo vs Junior FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Por definir



GRUPO D



20 de julio



Cortuluá FC vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



GRUPO E



20 de julio



Deportivo Pasto vs Orsomarso SC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Por definir



Deportes Tolima vs Atlético Huila

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro