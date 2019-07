Resultados de la jornada sabatina de la segunda fecha de Liga Femenina

La Liga Femenina continúa y la jornada sabatina de la segunda fecha del torneo dejó muchos goles y varias emociones. Medellín logró una de las goleadas más amplias en lo que va del torneo y América de Cali ganó el primer clásico vallecaucano de la historia.

Deportes Tolima vs. Huila

El partido entre Tolima y Huila terminó favoreciendo a las actuales campeonas del fútbol femenino en Colombia. Las opitas ganaron 1-2 en su visita al estadio Manuel Murillo Toro. Los goles del compromiso fueron marcados por Daniela Caracas y Marcela Restrepo para el conjunto huilense y Kena Romero puso el único gol del cuadro ibaguereño.



Atlético Huila se planta como líder en el grupo E de la Liga Femenina con siete puntos en tres partidos jugados, dos duelos ganados y uno empatado.

Deportivo Cali vs. América de Cali

Las ‘diablas rojas’ fueron superiores en todo el partido, aunque les faltó concretar otras opciones, y convirtieron dos veces en el primer tiempo a través de Catalina Usme de tiro libre (minuto 38), y a los 46 con Farlyn Caicedo, tras aprovechar un rebote en el área. Michelle Gómez anotó el tercero a los 30 del complemento.



América se mantiene primero en el grupo D con nueve puntos y puntaje ideal. Por su parte, Deporttivo Cali se quedó en el tercer lugar con tres puntos detrás de Cortuluá.

Deportivo Pasto vs. Orsomarso

Deportivo Pasto jugó su primer partido como local en la presente Liga Femenina. El compromiso terminó 2-0 a favor de las 'volcánicas', con goles de Marcela Folleco y Juliana Castro. Con este resultado, el conjunto nariñense llegó a cuatro puntos en dos fechas jugadas. Mientras que Orsomarso no suma ninguna unidad, ya que ha perdido sus tres juegos.

Cortuluá vs. Atlético

Cortuluá y Atlético Cali repartieron honores y empataron 1-1 en el partido jugado en el estadio 12 de octubre. Los goles del compromiso los marcaron, Adriana Liscano por Cortuluá y Esperanza Prado por el Atlético. Este resultado deja en el tercer puesto al Cortuluá, equipo que ganó un partido, empató otro y perdió en una ocasión.

Once Caldas vs. Medellín

Once Caldas se estrenó por primera vez en el estadio Palogrande de Manizales, sin embargo, el resultado frente al Medellín no fue nada favorecedor. 0-6 ganó el cuadro antioqueño, equipo que en una demostración de superioridad demolió a las locales. Tatiana Castañeda (2), Yisela Cuesta, Laura Aguirre, Paula Botero, un gol en contra fueron las anotaciones del compromiso.



A la espera de lo que haga Atlético Nacional, Medellín dormirá siendo líder de su grupo con tres partidos ganados. Mientras que Once Caldas quedó en el sotano con cero puntos.

Real San Andrés vs. Bucaramanga

El partido entre Real San Andrés y Bucaramanga terminó 2-2 en el estadio de Floridablanca. Ambos equipos han logrado dos empates en sus dos primeros compromisos.