Robledo, la goleadora que espera el reinicio del Suramericano Sub-20

El Campeonato Suramericano Sub 20 de Fútbol Femenino 2020, con sede en Argentina, también fue suspendido por la amenaza del coronavirus, justo cuando se conocieron las selecciones que jugarán el cuadrangular final.

Sin embargo, después del aplazamiento muy seguramente se cambiará de sede para dirimir el campeón y subcampeón ante la eliminación del anfitrión, por lo que, entre los clasificados, Brasil, Uruguay, Colombia y Venezuela, estaría el nuevo destino. Hay que recordar que los dos primeros se clasificarán al Mundial de Panamá y Costa Rica.



Pasando al desempeño del combinado tricolor que dirige Nelson Abadía y que logró su cupo como segunda del Grupo B con 7 puntos, luego del empate 1-1 de Bolivia ante las gauchas –resultado que para muchos fue un milagro–, una jugadora del América de Cali está entre las más destacadas de lo que va del certamen.

Gisela Robledo no solo es hasta ahora la segunda artillera más efectiva del campeonato, a dos de la uruguaya Esperanza Pizarro, sino una de las jugadoras con mejor calificación.



Justo después de aparecer en un comercial de una multinacional de bebidas hidratantes al lado de figuras del deporte mundial como Lionel Messi, Selena Venus y Usain Bolt, la atacante vallecaucana se hizo notar con cinco goles en Argentina.



La delegación nacional arribó al país este domingo en la noche y cada una de las integrantes del plantel se desplazaron a sus ciudades de origen.

Robledo, quien también brilló en el título del América de Cali en la Liga 2019, señaló que “esperábamos esa buena actuación porque sabemos del equipo que tenemos, lamentablemente detuvieron el campeonato y todavía no hay fecha de reinicio”.



En diálogo con FUTBOLRED en Cali, confesó que “el profesor Nelson Abadía nos dijo que no desconfiáramos de nosotras, porque sabía de la selección qué tenemos, ahora no debemos bajar el ritmo que traíamos. La unión es muy grande, al igual que las condiciones de las jugadoras. Este equipo es una familia y cada una está convencida de lo que queremos”.



Sobre la mejor anotación que hizo en el certamen respondió que el primero de dos suyos y de los ocho de Colombia en la goleada sobre Bolivia: “El primer gol, con el que abrí el torneo, fue muy bonito y significó mucho para el equipo.”



Cuando todos esperaban a Linda Caicedo, que no fue autorizada por tener menos de 16 años, Gisela dijo que “ella por edad no pudo estar, pero nuestro equipo cuenta con jugadoras muy buenas, en mi caso traté de dar lo mejor de mí, tengo unas características muy buenas como jugadora y siempre trato de entregarlas en la cancha, gracias a Dios me está yendo muy bien”.

Gisela terminó la fase eliminatoria con 5 tantos, escoltando a la charrúa. “Hay que esperar lo que Dios quiera, hay que seguir trabajando y que se jueguen las finales para ir con toda en esa ronda”.



Sobre si encontraron muchos controles en los aeropuertos por la urgencia del Covid-19, afirmó que “solo fue en Bogotá que nos hicieron unas pruebas y ya”.



En cuanto al video en el que aparece, dijo que “jugué un torneo con el Club Deportivo Atlas CP, me destaqué como mejor jugadora y goleadora, Gatorade ha cambiado mi vida, por eso me llamaron. Ese campeonato fue en 2019, primero se juega un zonal en Colombia y luego se clasifica para ir a España”.



Con 1.58 metros de estatura y 57 kilogramos de peso, ha disputado el trofeo de mejor anotadora en todos los certámenes en que ha participado. Asegura que le falta un poco en el cabezazo.



Con 16 años de edad, comenzó su carrera a los 16 en su municipio natal, Guacarí, jugando fútbol de salón, después pasó a la Selección Valle, Academia, Atlas, América y la Selección Colombia.



Aunque ha recibido propuestas para ir al balompié del exterior, dice que por ahora no le interesan: “Todavía no quiero mirar para allá, hay que aguantar, hay muchas cosas por mejorar”.



Sobre cómo se ha sentido en el América, expresó que “muy bien, gracias a Dios, el equipo, las compañeras, es una gran familia. Estamos para repetir título, con la ayuda de Dios”.



Aún en los momentos más difíciles, Gisela nunca deja de brindar una sonrisa: “siempre me he caracterizado por la alegría”, asegura.



Ella ha encontrado el respaldo de su padres, Aida Milena Gil y Carlos Henao, aunque al principio no fue fácil. “en un comienzo no tenía ese apoyo, pero por fin entendieron que me gustaba mucho el fútbol y que tenía condiciones, poco a poco cuando fui cosechando frutos se fueron convenciendo más”.



Robledo adelanta décimo grado en la Institución Educativa José Ignacio Ospina, se considera una buena estudiante, responsable con sus trabajos y con unas ganas inmensas de salir adelante. “En el colegio me colaboran mucho cuando tengo que viajar, me va muy bien en Español y Ciencias Sociales, mientras que la Química me da algunas dificultades”.



También se refirió a la salida de su amiga Linda Caicedo para el Deportivo Cali: “Eso va en ella, es una decisión propia, que hace cualquier futbolista. Me va a hacer falta porque teníamos un gran equipo, pero decidió irse para el Cali y ojalá que las cosas le salgan bien”.



