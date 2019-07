La decisión que tomó Cali luego de la salida de Camilo Vargas

Hace varios días se especulaba que este viernes quedaría confirmado que el Deportivo Cali no tendría refuerzos en la Liga II-2019, teniendo en cuenta su apretón financiero.



Ello quiere decir que el único jugador nuevo que quedó vinculado es el lateral derecho antioqueño Mateo Puerta, de 22 años y quien viene del Cortuluá. Juan Fernando Mejía, presidente de la institución, les manifestó a los periodistas vallecaucanos que se quedan como están, con los seis futbolistas que llegaron en el primer campeonato. La austeridad en la institución es inocultable.

El directivo señaló que “A hoy no van a llegar jugadores, nos la jugamos con los seis refuerzos que llegaron a principio de año, ninguno de ellos saldrá de la institución”. También aprovechó para destacar la alta inversión que se ha hecho en la cantera, y a la cual le sacarán el mayor provecho.



De igual forma, se selló el fichaje y posterior viaje del arquero Camilo Vargas al Atlas de México en la tarde para hacerse los exámenes médicos. Pues bien, no hubo sorpresas y el cuadro ‘manito’ adquiere los derechos deportivos del bogotano, dejando un pequeño porcentaje al Cali en caso de una eventual transferencia a otro club.



“Camilo es un profesional inmenso que de parte de la institución tenemos no solo un ídolo sino un agradecimiento con él, es un jugador que nos dio un apoyo muy grande este año y medio en esa segunda fase que estuvo con el Deportivo Cali, tiene una expectativa grande y como tal Atlas de México tiene un futuro de carrera profesional económica para él”.



De acuerdo con lo anterior, Pablo Mina y Johan Wallens tendrán la responsabilidad de custodiar el arco, aunque Wallens será titular el martes 16 de julio en la visita al Bucaramanga, el debut verdiblanco en la Liga.

Por su parte, el técnico Lucas Pusineri señaló que “esperamos que este semestre podamos transmitirle a la gente las ganas de venir a acompañarnos en este estadio, lo han llenado varias veces y uno está agradecido con la gente. Queremos salir campeón, vamos en busca de eso”.



El entrenador argentino quiso dar un parte esperanzador: “Me aferro a un grupo de futbolistas que es valioso, yo confío en lo que tengo, en mi trabajo que es lo que me respalda, además de los jugadores que tengo a disposición, voy a sacar lo mejor que tenemos”.



Pese a la oferta que existía por el goleador Juan Ignacio Dinenno de parte de Sao Paulo, de Brasil, por ahora no se va a considerar.



En cuanto al contrato de indumentaria, el de Puma se vence a finales de 2020, aunque todavía no se ha decidido cancelarlo por mutuo acuerdo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces