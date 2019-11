A ratificar la campaña: las veces que un cabeza de grupo fue campeón

Este fin de semana arrancan los cuadrangulares de la Liga II-2019 en los que Nacional y América aparecen como los cabezas de grupo tras ser el primero y el segundo de la tabla, respectivamente. Tienen la etiqueta de favoritos para obtener el cupo a la final, basados en su campaña en la primera fase, sin embargo, según el reglamento, todos arrancan de cero, por lo que su ventaja el respeto ganado por lo hecho en las primeras 20 fechas.



Aquí recordamos en el historial de los torneos cortos, que se definieron con cuadrangulares, cuántas veces un equipo que fue cabeza de serie pudo ratificar su buen rendimiento y levantó el trofeo.

De los 35 torneos semestrales disputados desde el 2002, 23 se definieron en cuadrangulares. En esos al menos un equipo cabeza de grupo, o los dos disputaron la final de Liga en 15 ocasiones.



Curiosamente, en el primer torneo semestral disputado, la Liga I-2002 los clasificados fueron América y Nacional, los que hoy son cabezas de serie de sus grupos. Sin embargo, en esa ocasión el cuadro ‘escarlata’ se clasificó a los cuadrangulares como octavo, mientras que el ‘verdolaga’ fue tercero en la primera fase.



La primera vez que un equipo cabeza de serie fue campeón ocurrió en la Liga I-2003, cuando el Once Caldas, que clasificó como primero a los cuadrangulares, disputó la final con el Junior, que se había metido sexto. El cuadro blanco de Manizales se impuso en aquella final.

Finales entre los dos cabezas de serie

En la Liga I-2005 se dio por primera vez en los torneos cortos que los dos cabezas de serie disputaron la final: Nacional, que fue primero en la fase ‘todos contra todos’ y Santa Fe, que clasificó en segunda posición.



En ese 2005 se dio el hecho de que en ambos campeonatos de Liga disputados el ganador fue el mejor equipo. En el segundo semestre, en la Liga II-2005, fue el Deportivo Cali el que hizo valer su condición de favorito, pues había clasificado como líder a los cuadrangulares y en la final venció al Real Cartagena que se había metido en la sexta posición.



La final entre los dos cabezas de serie de los cuadrangulares se dio en cinco ocasiones. Además de la que jugaron Nacional y Santa Fe en la Liga I-2005, se presentó este hecho con la final entre Nacional y La Equidad de la Liga II-2007; la del Once Caldas y el Tolima, en la Liga II-2010; una nueva final entre Nacional y Santa Fe, en la Liga I-2013; y finalmente, la que jugaron Santa Fe y Medellín, en la Liga II-2014. (ver gráfica).

Cabezas de serie y campeones

Los cabezas de serie campeones fueron 12, en los 23 torneos con cuadrangulares. Nacional lo logró en cuatro oportunidades, mientras que el Once Caldas y el Santa Fe lo consiguieron dos veces.



Cabe resaltar que entre 2012 y 2014, cinco campeonatos consecutivos fueron ganados por un equipo que fue cabeza de serie en los cuadrangulares: tres veces el que clasificó como primero y dos veces, el que fue segundo.



Estos fueron los campeones, que también se pueden ver en la gráfica de abajo.

Once Caldas – Liga I-2003

Nacional – Liga I-2005

Cali – Liga II-2005

Nacional – Liga II-2007

Boyacá Chicó – Liga I-2008

Medellín – Liga II-2009

Once Caldas – Liga II-2010

Santa Fe – Liga I-2012

Millonarios – Liga II-2012

Nacional – Liga I-2013

Nacional – Liga II-2013

Santa Fe – Liga II-2014

Finales con cabezas de serie en torneos cortos de la Liga Colombiana. Foto: FUTBOLRED