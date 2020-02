Gamero es sincero: lo que pasará con Balanta y Moreno en Millonarios

Millonarios es de los pocos equipos que todavía está planeando incorporar jugadores para esta temporada, aunque también ha señalado que probablemente se quede como está.

Una vez más, el embajador ha mostrado que su zona más débil es la defensa y que con la lesión de Luciano Ospina hay pocas variantes, aunque haya nombres.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló sobre el presente de su equipo en esta zona y cómo ve a las opciones que tiene.

“He tratado de indagar, con mis amigos, con técnicos, pero es difícil. Yo soy sincero: tengo dos centrales que son Luciano y (Juan Pablo) Vargas, tengo a Llinás, que es un muchacho joven", contó.

Posteriormente el técnico se refirió a dos futbolistas que fueron muy criticados en el segundo semestre del 2019 y que hasta este momento no han tenido ni un solo minuto de competencia.

“Tengo que hablar bien con (José Luis) Moreno y (Deivy) Balanta si están dispuestos a trabajar porque son jóvenes y pueden trabajar y mejorar. Entonces tengo que hablar con ellos, pero si tengo la posibilidad de traer otro central se puede hacer, pero no lo hemos conseguido", explicó.

Así las cosas, la salida de estos dos jugadores no parece probable y si no encuentran otro club deberán quedarse, aunque no vayan a jugar en todo el semestre, pues su contrato finaliza en junio de este 2020.