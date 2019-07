Graves acusaciones del padre de Nicholas Llanos contra Tulio Gómez

El caso de Nicholas Llanos en el América de Cali empieza a vivir otro capítulo más. El padre del joven futbolista habló para los "Dueños del Balón" de Antena 2 y se despachó con graves acusaciones contra Tulio Gómez. Mauricio Llanos habló sobre lo que realmente sucedió en la salida de su hijo del cuadro escarlata.

Mauricio Llanos, padre del futbolista, no dejó cabos sueltos e hizo graves demandas en contra de Tulio Gómez por varios momentos que sufrió su hijo en su salida del América de Cali, además de una especie de matoneo en su estadía con el cuadro escarlata en 2017.



El padre de Nicholas Llanos puso el caso de su hijo en manos de la Fifa y asegura que el proceso en contra de América de Cali está abierto a la espera de una resolución oficial. Todo esto empezó con la salida sin justa causa del jugador en 2017 luego de haber firmado un contrato laboral.



Tras la sorpresiva salida del jugador, el cual tenía el cariño de los hinchas del América, presupuestó muchas incógnitas para Mauricio Llanos, quien aseguró que Tulio Gómez envió a su hijo a Brasil con un contrato falso: “A nosotros, Tulio Gómez nos envió a Brasil con un contrato falso, supuestamente de la primera división. América de Cali compró tiquetes en primera clase hasta Sao Paulo, pero resulta que para ir a Brasil se necesita ida y regreso, pero ellos solo compraron para ida”.



Además, aseguró que en su estadía en Cali, Tulio Gómez envió a una señora a sacarlos del apartamento en el que su hijo se encontraba mientras entrenaba con el América. El padre de Llanos preguntó a la mujer y ella dijo que Tulio Gómez dio las órdenes.



Continuando con el caso de la llegada de Nicholas a Brasil, su padre aseguró que el máximo accionista del América estaba cometiendo el delito de trata de personas y también aseguró que el mismo tiene la prueba en físico del contrato falso que Tulio Gómez le envió desde su correo personal con un equipo inexistente en Brasil.



Luego, Mauricio Llanos confesó que Tulio Gómez debe responder por la situación que comprometió gravemente a su hijo: “Ahora solo estoy esperando que se resuelva el tema laboral para entrar a la demanda penal. Mandar a mi hijo a Brasil con unos matones y decirme que les dé 5.000 dólares a esos matones para que después no nos dejen salir del hotel y nos amenacen de muerte. Por eso es lo que tendrá que responder Tulio Gómez”.



Por último, el padre del jugador aseguró que a su hijo lo forzaron a irse, debido a que si no se iba, los tres años de contrato que tenía con el América los iba a pasar corriendo alrededor de la cancha. Esta situación la catalogó como maltrato laboral y matoneo, lo cual también deja muy mal parado al América de Cali.



Mauricio Llanos se encuentra manejando esta situación una prestigiosa firma de abogados en España, la cual ya ha hecho las movidas pertinentes frente a la Fifa.