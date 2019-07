‘Yo juego como vivo, lo expreso así en la cancha’: Adrián Arregui

Restan pocos días para el domingo 14 de julio, cuando Deportivo Independiente Medellín recibe a Patriotas FC, por la primera fecha de la Liga II-2019. Uno de los hombres más destacados en el equipo es Adrián Arregui, el volante se adaptó al trabajo de Alexis Mendoza y tiene muchas ganas de debutar con el rojo de Antioquia. “Me he sentido bien, sigo afinando en estos últimos días que nos quedan para comenzar el campeonato. Estoy ansioso por el arranque y tranquilo por el buen trabajo de esta pretemporada”, comentó.

En cuanto a lo que ha visto en la pretemporada, Arregui indicó que “tenemos buen control de balón, generación de juego y en los goles que hemos marcado en la pretemporada, hemos hecho entre 12 y 15 pases. Alexis (Mendoza) me pide que sea ordenado, atento en la segunda pelota, tener equilibrio en el medio campo”.



“Somos conscientes que debemos reforzarnos, ojalá llegue alguien más al equipo. Hemos hecho un gran trabajo de pretemporada, demostrando cosas interesantes, frente a duros rivales y eso será importante para lo que viene”, agregó el argentino.



Sobre el rival del próximo domingo, Arregui precisó que “no los conozco, muchos de mis compañeros conocen a Patriotas, me han dicho que es un buen rival, será importante ganarles, comenzar con el pie derecho, sumar y que este camino sea el que todos queremos”.



Para Arregui “yo juego como vivo, lo expreso en la cancha con mis cualidades que son el esfuerzo físico, el desgaste, sin mala intención ir fuerte a las pelotas. Ya me dijeron que le baje un poco la mano, porque los árbitros son muy rigurosos. En mi carrera de 8 años, me expulsaron 4 veces. Sé hasta dónde puedo llegar. Mi trabajo es cortar, recuperar balones y ser fuertes en el medio”, señaló.



Finalmente, el volante habló sobre esa vehemencia con la que juega y cómo eso motiva al equipo para ser más combativo. “Sé que contagio al grupo, con mi juego. También de mis compañeros, si tengo atrás a (Andrés) Cadavid y veo que él va fuerte, yo me contagio para jugar de esa manera.



Mi posición natural es volante ‘5’ de recuperación, pero si el ‘profe’ (Mendoza) me pide que haga algo más, lo haré”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín