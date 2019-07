‘El gol es lo de menos, trabajamos para seguir arriba’: Adrián Arregui

Última jugada del partido, tiro libre a favor del DIM, la tensión subía cuando Andrés Ricaurte tomó impulso y mandó la pelota al corazón del área. Ni el más optimista hincha poderoso creía que Diego Novoa, figura hasta ese momento del partido, soltaría la pelota clave, en un partido cerrado que se definió por ese detalle. La esférica le llegó a Adrián Arregui, quien definió y puso a celebrar a sus compañeros una nueva victoria que los impulsa a la parte alta de la tabla en la Liga.



Tras el encuentro donde fue figura por parte de Dimayor, Arregui destacó que “hicimos un esfuerzo para ganar, fuimos superiores en el marcador y al final se nos abrió en arco con una carambola mía. Logramos ganar el partido y ahora tenemos que prepararnos para lo que viene”.



Sobre su gol, dedicado a su hijo que cumplió el fin de semana pasado y el primero que convierte en el fútbol colombiano, resaltó que “me deja contento por el grupo, nos estamos esforzando, el gol es lo de menos, seguimos trabajando para seguir arriba”.



Esta vez, otro argentino que no era Germán Cano, fue el que salvó al ‘poderoso’. “A veces Germán (Cano) no la puede meter, para eso está el grupo, trabajamos los demás. Hicimos un buen fútbol, generamos llegadas de gol y eso es lo que entrenamos todos los días”, precisó.



Analizando el encuentro frente al conjunto ‘asegurador’, Arregui manifestó que “en el segundo tiempo tuvimos la tranquilidad para resolver el partido. Tuvimos posesión de balón, buscamos a Germán (Cano), no estuvo fino, pero al final pudimos marcar”. Además, en el entretiempo, Alexis Mendoza les dijo que “el partido estaba abierto, que tuviéramos paciencia y en la última jugada pudimos marcar y llevarnos la victoria”.



El volante que acumuló dos encuentros vistiendo la camiseta del DIM, proyectó el partido del próximo domingo 28 de julio contra Junior en el Atanasio. “Es un rival fuerte, tenemos una semana para trabajar y prepararnos. Lo importante es que seguimos invictos. Debemos acostumbrarnos a que va a ser normal que los rivales no nos den espacios”.



Finalmente, sobre el cariño de la gente y cuánto falta para tenga un lugar en la historia ‘roja’, Arregui aclaró que “falta mucho para eso”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín