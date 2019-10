Arregui, las cifras de un volante con técnica y garra en el Medellín

Como un gladiador, Adrián Arregui se ha batido a duelo para defender la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Con más picos altos que bajos, el argentino le brinda equilibrio y juego a un equipo que sigue luchando para clasificar entre los ocho mejores de la Liga II-2019.



A eso se le debe sumar el poder ofensivo que está demostrando, ya lleva 5 goles con el rojo de Antioquia, de los cuales tres han sido en Liga, todos claves para que Medellín haya sumado victorias frente a La Equidad, Envigado y contra Deportivo Pasto.



“Hubo un gran esfuerzo, por el afán de querer buscar el triunfo, pude encontrar la pelota en el segundo palo y por suerte marqué, queremos seguir sumando y es por lo que peleamos día a día, nos comprometimos a dejar lo máximo para entrar entre los ocho. Era injusto si no podíamos ganar, por lo que hicimos en los últimos partidos”, indicó Arregui quien ya suma dos distinciones como jugador del partido por parte de la Dimayor.



Pero no solo en goles se destaca el oriundo de Berazategui, Arregui lleva el 83,6% de sus pases acertados, las entradas con éxito son del 87,5% y buenos regates suma 13, lo que muestra que no solo le da equilibrio a su equipo, sino que parte de sus pies, la generación de juego.

“Es normal que la gente quiere que el equipo gane, pudimos lograrlo, se dio agónico. Hay que confiar en Aldo (Bobadilla) que vino a renovar expectativas y nosotros que no nos guardamos nada”, señaló Adrián quien vive su mejor momento futbolístico en su segunda incursión en el fútbol internacional.



Aunque se fue contento con el triunfo sobre Pasto, Adrián sigue con ‘bronca’ por el empate contra Once Caldas en Manizales, en la fecha anterior. “Contra Once Caldas merecíamos el triunfo, al final empatamos y es un punto que suma con el triunfo frente a Pasto”.

Pensando en lo que viene, precisó que “estamos afrontando el campeonato con mucha seriedad, vamos paso a paso, cuando volvamos a enfrentar a Pasto debe ser con mucha seriedad, da un paso a una final y para nosotros será muy lindo”.



Finalmente, destacó el esfuerzo de Aldo Bobadilla por echar mano de jugadores que no habían podido sumar minutos frente a las ausencias de Didier Delgado, Didier Moreno y Jesús Murillo. “No tuvimos mucho juego, pero tuvimos el entusiasmo para conseguir la victoria. En este partido le tocó estar chicos que no han venido actuando como (Héctor) Urrego, (Jhojan) Valbuena, (Larry) Angulo. Para poder pelear algo, debemos estar todos preparados para ser titulares, tuvimos una rotación y conseguimos la victoria”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín