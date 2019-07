Aldair Quintana y el partido que espera jugar con Atlético Nacional

Pasó poco más de un mes para que Aldair Quintana enfrente a su antiguo equipo, aunque resta una semana para ese partido, la motivación es alta para el arquero ibaguereño, quien llegó al Atlético Nacional pedido por Juan Carlos Osorio para competirle mano a mano con José Cuadrado.



Con varias semanas luciendo el dorsal 1 de los verdolagas, Quintana se siente cómodo, aprendiendo y viviendo esta oportunidad que le da el fútbol. “Hemos retomado labores para lo que va a ser el partido del próximo martes contra Huila y con una gran posibilidad de buscar la victoria. Para mí es una gran oportunidad volver a enfrentar a mi ex club, mis ex compañeros, espero la decisión del ‘profe’ que sea lo mejor para el equipo”, destacó Quintana.



Aunque se tiene fe que pueda proteger el pórtico verde tras dos partidos en el banco, hasta que se dé la formación titular, Aldair no sabrá si ataja o no frente a los opitas. “No he tocado el tema con él (Juan Carlos Osorio), sería un partido lindo para mí, pero la decisión de jugar o no la tiene el cuerpo técnico”, precisó.



Hablando sobre el conjunto ‘auriverde’, Aldair señaló que “tengo muy buenos amigos en el Huila, en el transcurso de la semana tocaremos el tema. Desde que llegó el profe ‘Chonto’ (Luis Fernando Herrera), le dio una muy buena idea al equipo, cuentan con jugadores rápidos, desequilibrantes y debemos estar preparados”.



Sobre lo que ha visto y vivido de este Nacional, el arquero señaló que “hay muy buen grupo, independientemente quien juegue, todos vamos a querer hacer las cosas bien”. Además, se refirió a las alternativas tácticas (rotación) como algo que “pocos técnicos son los que hacen la rotación, uno tiene que prepararse bien para cuando se tenga la oportunidad de actuar. La rotación hace exigirse más, cuando uno cuenta con la titularidad asegurada, tiene a relajarse un poco, queremos hacer una competencia muy fuerte y muy sana”.



Profundizando el tema de la rotación con los arqueros, Quintana descartó que no se pueda realizar. “Se habla mucho de la falta de distancia en un arquero que no juega, pero en la manera de trabajo, estamos más preparados para afrontar los partidos”.



En cuanto a las diferencias que ha notado el atajar con Nacional, con respecto al Huila, Quintana indicó que “es más difícil ser un arquero de equipo grande, porque son pocas llegadas al arco y hay que responder muy bien. En otros equipos he vivido más llegadas de gol. Al estar en un equipo grande la concentración aumenta”.



Por otro lado, Juan Carlos Osorio dejó la puerta abierta para que el tolimense sea titular el próximo martes. “Hay muchas posibilidades, Aldair (Quintana) le trajo una competencia muy sana con José (Cuadrado), es un gran profesional, se entrena muy bien. Tiene mucha calma en la salida de juego y posee un muy buen juego aéreo. Así como llegó Daniel Muñoz para que le disputara un puesto a Daniel Bocanegra y Helibelton Palacios, igualmente pasó con Aldair y José. Desde que el jugador sepa comportarse con su club, se puede considerar un plus y no un factor negativo”, remarcó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín