‘Demostramos el trabajo que venimos haciendo‘: Aldo Bobadilla

Con solvencia y buen juego, Deportivo Independiente Medellín se impuso 3-1 a Patriotas Boyacá en la cuarta fecha de la Liga I-2020. El poderoso logró su segunda victoria en el campeonato y se puso en la parte alta del campeonato. Al final del partido, Aldo Bobadilla habló sobre el rendimiento de su equipo y la labor de varios de los jóvenes que actuaron este viernes en el Atanasio.

“Nos vamos contentos por la victoria, no quedé satisfecho con el primer tiempo que tuvimos, pienso que fue el peor primer tiempo desde que estoy dirigiendo en el Medellín. No supimos controlar la pelota y por momentos, le dimos protagonismo al rival. En el segundo tiempo equilibramos, mejoramos en la intensidad y el control de la pelota, vimos al Medellín que queremos, demostramos el trabajo que venimos haciendo, estuvieron muchos jóvenes con mucha proyección, nos vamos contentos con el resultado que eso nos sirve para fortalecernos, es importante sumar teniendo en cuenta lo apretado del torneo”, explicó el DT paraguayo.



Sobre cómo llegaron dos de los tres goles, a través del juego aéreo y la pelota detenida, Bobadilla comentó que “evidentemente, la pelota parada influyó en el primero y en el tercer gol, aprovechamos la presión en salida del rival. En el primer tiempo habíamos equivocado la manera, no estuvimos finos y nos faltó profundizar. Para la dinámica que queremos, no pudimos conseguir lo que queríamos. En el segundo tiempo fuimos protagonistas y nos llevamos el resultado con justicia”.



Además, “nosotros priorizamos la ocupación y aprovechamiento de los espacios que deja el rival cuando nos salen a apretar. El rival tuvo sus armas y por momentos nos incomodó, luego pudimos tener un mayor equilibrio, (Adrián) Arregui estuvo más suelto, hubo mucho desgaste del equipo, hicimos cambios interesantes para seguir atacando. De pronto, (José) Estupiñán no estuvo tan fino, pero es responsabilidad mía en ponerlo”.



En cuanto a la labor de los jóvenes, Aldo destacó que “nosotros los motivamos, queremos que asuman la responsabilidad, pese a que son jóvenes, todos trabajan de la misma manera, se puede tener un mal partido, pero no podemos renunciar a la idea de juego. Ellos saben que están ahí en el plantel profesional por sus propios méritos, ellos deben jugar sueltos, saben que el debut no es fácil, hay mucho sacrificio para llegar ahí y ellos lo saben. Llegar es muy difícil, mantenerse también, pero les exijo para que demuestren sus condiciones de juego, quiero que respondan a los desafíos de cada partido”.



Medellín seguirá trabajando con miras al partido de este martes, en San Cristóbal Venezuela contra Deportivo Táchira y el próximo sábado frente al América de Cali, dos rivales claves en la lucha por sus objetivos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín