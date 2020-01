‘Como entrenador, quedo satisfecho por lo positivo’: Aldo Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín aplica la medida inglesa, empató de visitante contra Deportes Tolima, e hizo valer el punto obtenido el pasado jueves, con una victoria sobre Rionegro, mostrando solvencia y ese estilo de juego que pretende Aldo Bobadilla, siendo ofensivo y dejando que Andrés Ricaurte y Javier Reina se junten y generen fútbol.



Al final del partido, el DT poderoso se mostró complacido por el buen desempeño de su equipo que lo deja motivado y en los primeros lugares de cara al duelo del próximo sábado contra Junior, en Barranquilla.



“Se trabajó con 30 jugadores la pretemporada, la idea es que todos tengan la posibilidad de jugar. Se repitió la nómina por lo que se hizo en Ibagué. Uno como jugador no puede asegurar que tiene la titularidad del Medellín. Esto se gana día a día, en cada entrenamiento, en cada partido y eso se los hago saber. Para mí todos son importantes y ninguno es alternativa. Es como el tema de los dos suplentes menos en el banco, es difícil dejar dos jugadores, hay que motivarlos y no es fácil, todos quieren estar, entonces siempre evalúo con los hombres convenientes para cada partido”, detalló Bobadilla.



Sobre las variantes, el paraguayo aceptó que su equipo se desestabilizó tras los movimientos de jugadores. “Los cambios en vez de mejorar, que es lo que se busca, se mermó el juego. Queríamos aprovechar los espacios del rival y al final terminamos sufriendo un partido que teníamos controlado, nos faltó ser más finos a la hora de definir”.

Además, “como entrenador, quedo satisfecho por las cosas positivas. En los primeros 10 minutos no fuimos tan finos, debemos corregir esos detalles, luego controlamos el juego, aunque no supimos aprovechar el volumen de ataque. El 80 porciento del partido lo pudimos controlar. Me preocuparía si no tuviéramos volumen de ataque, uno quiere ganar y no recibir goles. Con 1-0 se puede ganar, pero si se pueden marcar más goles sería ideal. Además, no le quiero echar la culpa a los delanteros, la responsabilidad de marcar es de todos”.



Medellín no concentró para este partido, el equipo se reunió sobre las 3 de la tarde en un lugar de la ciudad para emprender el rumbo al estadio, algo que Bobadilla lo ve como una ‘prueba de confianza’ para sus dirigidos.

“Sobre la no concentración, es un trabajo que venimos analizando de manera conjunta con el comité deportivo. Tenemos jugadores que debemos darles más seguridad, en la concentración hay comodidad que el club le brinda a los jugadores. Pero debemos pensar en el profesionalismo del jugador, en este partido corrieron, metieron y demostraron el buen grupo que tenemos, el compromiso y el cuidado que tienen. Si el resultado no era positivo, era mi culpa. Pocos equipos en Colombia lo hacen, en Europa lo hacen, la seguridad no te da el hecho de concentrar en un hotel para un partido”, expresó.



En cuanto a la aplicación de lo que pretende Aldo con su equipo, sustentó que “estamos mostrando un estilo de juego, los jugadores lo están aplicando, tenemos un equipo en construcción, nos falta ser más finos en los pases. A veces nos desequilibramos cuando el equipo rival está muy atrás, es un riesgo que tenemos el estar tan lejos de nuestro arco y a veces se ven los retrocesos lentos, pero es normal con el ímpetu que tenemos para atacar”.

“Confío en el grupo que tengo, llevamos dos partidos oficiales, estamos conociendo a los nuevos jugadores en la nómina, vamos a exigirles, jugar en el Medellín tiene una responsabilidad. Tenemos que preocuparnos en los partidos que vienen, no es sencillo y por eso necesitamos de todo el plantel para afrontar los retos que tenemos”, agregó.



Finalmente, aclaró porqué sacó a Adrián Arregui y Andrés Ricaurte promediando la parte complementaria. “A Adrián (Arregui) lo saqué por la tarjeta amarilla y no quería que lo sacara del partido. Lo mismo hice con Andrés (Ricaurte) que también tenía amarilla. Él sintió un cansancio, pero no hay de qué preocuparse. Es difícil decirle a un jugador que no dispute un balón por miedo a la tarjeta amarilla”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín