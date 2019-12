La verdadera situación de Rambal contada por sus protagonistas

Alex Rambal es uno de los jugadores que no tienen definido su futuro en Millonarios. Su contrato a préstamo ya culminó y aún no sabe si continuará o saldrá del equipo para el 2020.



Fue él mismo quien dio a conocer qué es lo que está pasando actualmente sobre su futuro en diálogo con el ‘Alargue’, de ‘Caracol Radio’.



“Tengo entendido que la situación del club económicamente no es la mejor y por eso estaban buscando renovar los préstamos. No me dijo específicamente lo mío. Mi intención es continuar porque es una gran institución y le tome cariño porque me permitieron jugar en primera división”, explicó el defensa barranquillero.



Rambal habló constantemente como si su salida del equipo fuera un hecho, pues conocía poco qué está pasando en lo dirigencial.

embargo, Alberto Gamero contó en ‘Antena 2’ que no es definitivo que Rambal se vaya porque efectivamente están buscando renovar los jugadores que están a préstamo.



“Rambal tiene opción de compra, Moreno y Balanta tienen contrato todavía. Lo que se busca es, y ya lo hablé, que si se hace la opción de compra de Rambal miraremos qué pasa con Balanta y Moreno. Estamos convencidos que los tres no se pueden quedar”, explicó.



Con todo esto, es claro que Millonarios aún no le cierra la puerta a Rambal, quien se destacó en medio del caos defensivo que tuvo el equipo en este 2019.



No obstante, si el azul quiere contar con el defensa deberá actuar pronto porque él mismo aseguró que hay otros clubes interesados en contar con sus servicios en Colombia y quiere tener claridad sobre su futuro en los próximos días para estar más tranquilo.