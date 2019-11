Guimaraes, correcciones y felicidad: palabras tras victoria de América

Alexandre Guimaraes salió contento por los tres puntos logrados frente a Alianza Petrolera en la segunda fecha del cuadrangular B de la Liga II-2019, aunque reconoció que costó demasiado la posesión del balón.

De igual forma, valoró que el 3-1 lo haya dejado primero en la llave y que ahora lo más importante es recuperar a sus jugadores para hacer un buen clásico ante el Deportivo Cali este domingo en el Pascual Guerrero. Aprovechó también para agradecer el apoyo de la afición y la invitó para que consuman la boletería del trascendental encuentro.



Sobre las variantes realizadas, que dejaron al equipo sin hombres de contención, señaló que “ninguna fue pensando en el clásico, no estamos para nada pensando en cuidar jugadores, porque esta es una fase final y los partidos son así. Como lo dijimos en el medio tiempo, el marcador que habíamos conseguido había que mantenerlo. Paz estaba mareado, lo mismo que ‘Rafa’ (Carrascal) y dio la casualidad que ambos son los que tienen las cuatro amarillas. A partir de allí perdemos bastante el control del balón y no podíamos descansar con la pelota, el rival se hizo más cómodo, eso nos hizo jugar un partido de muchas agallas, aunque a veces teníamos algunas situaciones de estar un poquito más claros, como ocurrió con el último gol de Vergara”.



Recalcó que la importancia de los tres puntos: “Hoy era vital ganar, con los goles que marcamos estamos en primer lugar, sacamos el liderato de la serie y a recuperar los jugadores porque estamos encima del clásico”.



¿Por qué se sufrió tanto? “Era una situación que no es fácil suplantar de buenas a primeras a dos jugadores que han tenido muy buena continuidad y han hecho un buen trabajo de recuperación, perdimos control y continuidad en el mediocampo, allí fue donde el rival buscó tener más penetración. Había que hacer un ajuste, al final se hizo lo que se hizo, sencillamente ahora hay que recuperar, es muy corto el tiempo”.



¿Qué tan grave es lo de Carrascal y Paz? "Lo de Paz es una situación de mareo porque estuvo con un poco de fiebre, lo de ‘Rafa’ es algo más de una fatiga muscular, porque aguantó el partido anterior y venía con un problema en los posteriores, el Departamento Médico hará todo lo que tenga que hacer para recuperarlos”.



Sobre el poco efecto de las variantes adujo que “así como a veces algunos jugadores que inician no tienen un buen día, ocurre igual con los que entran de cambio, hoy seguramente no encontraron su juego, pero en una próxima oportunidad van a dar más”.



¿Qué función le pide a Pisano? “Ha estado haciendo una labor de enlace y al mismo tiempo abierto en el mediocampo, ha ido cada vez entendiendo más y mejor, su aporte a la colectividad sigue siendo bueno”.



En el cierre, aceptó que el segundo tiempo fue una tortura: “Sí sufrimos, pero es que estamos en una fase final y el rival iba a tener que mostrar una buena respuesta, por más apabullantes que hubiéramos sido en el primer tiempo, Alianza es muy buen equipo, el principal problema es que no pudimos tener la posesión de la pelota y coordinar bien”.







Por su parte, César Torres, entrenador de Alianza Petrolera, sostuvo que “los tres goles nos los hicimos nosotros, creo que desde el vamos intentamos tener la pelota y propiciar jugadas de gol, Alianza tuvo la pelota y dinámica. América cuenta con jugadores que no necesitan muchas oportunidades para anotar. Me siento orgulloso de este grupo por su regularidad futbolística, el partido fue muy tranquilo y controlado”.



De igual forma, dio su opinión sobre los cambios de Paz y Carrascal: “Como tuvimos posesión, él rotó los volantes, intentaron controlarnos, pero no pudieron, después en lo futbolístico Alianza demostró que vino a buscar el partido, nos equivocamos atrás y nos cobraron, los cambios nuestros siempre fueron buscando descontar y lograr el empate”.



Para concluir, y pensando en el partido del domingo en Bogotá, dijo que “hicimos gol, pero defensivamente tenemos que mejorar, me parece que el equipo que logre sumar de visitante y hacer valer la localía seguramente va a estar en la final. Contra Santa Fe tenemos que mejorar en la fase defensiva. Me siendo al nivel de tres equipos históricos, que tienen mejor chequera, pero estamos compitiendo de tú a tú”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces