‘El equipo golpeó en el momento correcto’: Alexandre Guimaraes

El entrenador de América de Cali, Alexandre Guimaraes, manifestó su alegría por el triunfo 2-1 sobre Alianza Petrolera con el que debutó en el banco escarlata, destacando la actitud y pundonor de sus jugadores.



El brasileño nacionalizado costarricense señaló: “El equipo golpeó en el momento correcto, era importante para nosotros arrancar el partido haciendo un gol lo más rápido posible, eso nos permitió manejar el encuentro en la forma en que lo iba mostrando. En el segundo tiempo, ante los cambios del rival, nosotros hicimos nuestras modificaciones, los muchachos jóvenes entraron muy bien, le dieron un aire importante al equipo para sostener el embate del rival y después conseguimos el segundo gol en una jugada que estábamos buscando”.



Acerca de los aportes de jugadores clave, dijo que “en la parte individual no me gusta hablar mucho, pero está clarísimo que la presencia de un delantero como Michael Rangel nos da un peso importante”.



En cuanto a las cosas que debe corregir afirmó: “Una cosa, como lo dije antes del campeonato, una cosa es jugar en la pretemporada y otra jugar por puntos, hubo algunos detalles que en pretemporada lo manejamos mejor que hoy, está claro que ante eso el equipo mantuvo una actitud impresionante y que nos permitió estar vivos en el juego, ya ahora durante la semana iremos viendo. Debido a la situación de Nieva, que había hecho un partido muy importante pero no lo pudimos tener por la sanción que traía del torneo pasado, queríamos intentar hacer un fútbol más ofensivo, poniendo a dos interiores con mucha experiencia y buen juego, pero el partido nos hizo cambiar esta situación, y las permutas de posiciones salieron bastante bien”.



Precisamente, consultado sobre si le faltó más manejo de pelota en sus dos volantes de avanzada, sostuvo que “algunas veces nos quedamos muy abiertos y eso permitía que ellos nos sacaran algunos jugadores internos de posición, ellos entendieron en el segundo tiempo que tenían que hacer más movimientos de entrar y salir, y se mejoró. La postura, la actitud, la entrega de los jugadores, nos deja salir muy satisfechos”.



¿Qué rol le pidió a Juan Pablo Zuluaga? “No es fácil entrar en la última semana antes de iniciar el torneo y ya entrar en la idea, sabía que su posición de lateral nos permitiría cubrir a Daniel, pero me parece que a pesar de no haber jugado ni siquiera un partido amistoso, fue de menos a más, es un jugador versátil que nos ayudó mucho”.



De una forma sutil también se refirió al arbitraje: “Cualquier contacto hoy era más para los amarillos que para los rojos, pero lo más importante para nosotros era ganar, para ellos está claro que conforme vayan pasando los partidos, los jugadores se irán soltando más”.



Sobre si se falló en la entrega del balón y que se dejaron manejar los tiempos dijo: “Creo que nosotros en la medida de lo posible intentamos tener más peso ofensivo y estoy seguro que con las incorporaciones que van llegando y conforme a que vayan pasando los partidos vamos a tener eso. Pisano ya está a una semana o 10 días de ponerse a punto, en esta semana ya se suma Vergara y probablemente esta semana también se pueda definir la otra plaza de extranjero y esperaremos el plazo de cierre a ver si se puede sumar a alguien más”.



De igual forma, elogió la buena actuación de Alianza Petrolera: “Al rival lo vi muy suelto, no pareciera que viene de pretemporada, tiene la continuidad del trabajo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces