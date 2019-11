Con el overol puesto: Guimaraes se mostró satisfecho por la victoria

Alexandre Guimaraes salió satisfecho con el resultado conseguido (1-0) sobre el Deportivo Cali este domingo en el Pascual Guerrero, pero más por el desempeño colectivo de su equipo. Lo que lo tiene pensando ahora es quiénes serán los reemplazantes de Rafael Carrascal y Luis Alejandro Paz, que completaron cinco tarjetas amarillas.

El entrenador brasileño sostuvo que “la realidad es que las individualidades se tienen que acoplar al trabajo colectivo, cuando eso se da nosotros tenemos más presencia en el arco rival. Hoy volvimos a hacer un partido muy serio, todos muy enfocados, todo mundo muy metido en la cosa, sin dar opciones fáciles ni hacer equivocaciones que le dieran la opción al rival de tener opciones, lo que más me gustó fue la madurez del equipo de acuerdo con las situaciones del juego”.



Agregó que no es justo mencionar un jugador en especial como el más destacado, porque todos aportaron para el triunfo escarlata: “Creo que eso sí que nos satisface mucho, así es como se deben jugar esta clase departidos, no quiero individualizar porque tendría que hablar bien de todo, el compromiso defensivo y ofensivo fue tremendo, hay que tener en cuenta que nosotros con un día menos de descanso, por supuesto, ha sido una alegría ver a nuestra afición nuevamente apoyándonos, alentándonos, fue espectacular la coreografía hoy del Pascual, hemos ganado un partido que teníamos que ganar, los jugadores tenían la presión de que había ganado Santa Fe, se pusieron todos el overol, sabemos bien que ahora el grupo como tal tiene que mostrar eso, no estarán Raga Carrascal, Paz, si ellos no están, los que vengan tienen que estar en la misma sintonía, sabiendo que para sacar puntos allá hay que hacer un partido muy bueno como el de hoy”.

¿Tiene los hombres para reemplazarlos? “Tendremos lunes y martes para tomar decisiones, sabiendo que los jugadores que no actuaron cuando están en esa situación quieren aportar”.



¿Cuál fue su instrucción en el segundo tiempo? “Primero, que como se estaba el desarrollo del juego, el que aprovechara una opción podía ganar el partido. Ellos intentaban, nosotros también, pero nadie sacaba ventaja. Había que apretarlos arriba, Sierra fue vital, después Yesus entró a hacer lo que queríamos., sabiendo que si nos manteníamos en el partido, podíamos sacar alguna diferencia, como la sacamos”.

¿Qué está planificando para el miércoles, teniendo en cuenta que es clave el partido? “La reclasificación también es muy importante para nosotros, habíamos hablado con los jugadores que sacar los puntos en casa te da la posibilidad de jugar la final, en dos partidos hemos hecho eso, este lunes veremos en un ejercicio con los que no jugaron para empezar a tomar decisiones sobre los posibles reemplazantes de ‘Rafa’ Carrascal y de Paz, después de eso ya tendré mucho más claros los cambios que vamos a hacer”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces