Otro más que se va: Alexis García anunció que no seguirá en Pasto

Mi ciclo como entrenador del @deportivopastooficial ha llegado a su fin. Es muy duro para mi tomar esta decisión, pero motivos únicamente personales me impiden seguir lejos de mi familia. Siempre he hablado de COHERENCIA y he dicho que la familia es lo mas importante, pues hoy me necesitan de manera urgente. Gracias presidente Casabon, como hemos venido hablando mi situación es compleja, gracias por sus consejos, por su apoyo desde que llegué al equipo y por su afecto, después de las tempestades aprendimos a luchar juntos por este proyecto. Gracias al periodismo, a la mayoría que creyó siempre y a los que nos atacaron, porque nos mantuvieron despiertos, de ellos también aprendimos, gracias a la afición de Pasto e Ipiales por tanto amor, por uds me duele tener que partir. Gracias, mil gracias a mis jugadores, uds son los verdaderos héroes que supieron sacar adelante el equipo, uno no es lo que logra es lo que supera y uds son maestros en el arte de superar circunstancias difíciles y transformarlas en éxito , gracias porque me hicieron un mejor entrenador y una mejor persona, sus enseñanzas fueron constantes. Me los llevo en el corazón, la vida esta hecha de momentos y en Pasto quizá vivi varios de los mejores de mi vida. Me voy con el deber cumplido: lejos del descenso, en semifinales de la copa Aguila, cerca del octogonal final, entre los primeros de la reclasificación y a un paso de torneo internacional para el Pasto el año venidero, este es ya un equipo grande. Estoy seguro, que nos volveremos a encontrar defendiendo las mismas causas, Dios los bendiga. Alexis Garcia