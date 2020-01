Henríquez, al detalle: una charla sobre su nueva vida fuera del campo

Con esa tranquilidad que da la experiencia y tantos partidos, en los que comandó un grupo, Alexis Henríquez le puso punto final a su carrera como futbolista profesional, con 617 partidos y 17 años, donde supo conquistar el mismo número de títulos con Atlético Nacional y Once Caldas, el samario habló con FUTBOLRED, donde recordó momentos claves de su carrera, su actualidad y los desafíos que tiene ahora como entrenador.



Ahora comienza una nueva etapa en su vida, ¿cómo se siente?



“Pues bien, tranquilo con la decisión que tomé, comienza otra etapa en mi vida, quiero aprovecharla al máximo..." (continúa en el audio)

En esta nueva etapa ¿cómo es su día a día?

“Después de venir de ese trajín, de las concentraciones, de subirse a un avión, de estar de un lado para otro, ya encuentras el cambio, hay más tranquilidad. Aunque la gente sigue demostrándome su cariño y admiración, me paran en la calle, me piden fotos, autógrafos y me reconocen todo lo que hice en el fútbol. Ahora tengo más tiempo para estar con mi familia, puedo llevar a mi hijo al colegio, irlo a buscar, compartir más con ellos que al final son lo más importante”.

Sobre ese homenaje de los hinchas de Nacional en el estadio, ¿qué le dijeron sus familiares?



“Mi familia, mis amigos y la gente más cercana que estuvieron conmigo no se esperaron ese homenaje, a mí también me sorprendió el cariño de la gente y el apoyo que me brindaron siempre. Fue el reconocimiento a un buen trabajo y eso me dejó muy tranquilo”.

Alexis Henríquez recibió su despedida en el estadio Atanasio Girardot, donde lo acompañaron cientos de hinchas para agradecerlo por ocho años de carrera y títulos. Foto: Juan Camilo Álvarez/FUTBOLRED

En esta carrera deportiva, ¿cumplió todos los sueños?



“La verdad es que sí, cuando estaba niño nunca pensé en jugar fútbol de manera profesional, lo jugaba por pasión, porque me gustaba. Estar en una cancha o en la calle jugando con los amigos era especial. Luego tuve la bendición de representar al Magdalena, que eso para mi fue lo más importante en esa época, con 15 o 16 años, peleamos finales y luego llego al Once Caldas donde arranqué mi carrera profesional y siguieron más ilusiones”.

Y ahora como profesional en Once Caldas, ¿aumentaron las ilusiones?



“Bueno, sí, con Once Caldas tuve un gran momento, entré en el 2002 con el equipo profesional, ya estaba compartiendo equipo con jugadores de mucho recorrido, que sólo veía en las noticias. En el 2003 debuté como profesional al lado del profesor (Luis Fernando) Montoya, a quien le agradezco por todo lo que hizo por mí, en mi adolescencia. Fue muy fuerte conmigo en su momento, me aconsejó y vivo agradecido con él. Llegaron los títulos y fue una época muy fuerte hasta el 2012, estoy seguro que quedé en la historia de ese equipo”.

Entrando a los títulos, aquel del 2009 con Once Caldas frente a Junior en Barranquilla y el del 2013 con Nacional en Bogotá contra Santa Fe, ¿fueron desafíos similares y cómo trabajaron para conseguirlos?

“Esos títulos son de los más especiales en mi carrera, por la manera en que lo vivimos y los logramos. Me acuerdo que en el 2009, en el partido de ida, íbamos ganando 2-0 y a lo último Giovanni (Hernández) nos hace el 2-1 y ellos se sentían más confiados porque en Barranquilla se sentían intratables. Nosotros no contábamos para la vuelta con Jhon Viáfara, Johan Fano y Jorge Casanova, eso era un plus para ellos. Nosotros no teníamos nada qué perder y mi familia llega y me presiona, diciéndome que no podíamos perder, que ese era nuestro título, me motivaron y gracias a Dios pude marcar ese día y ganar ese título”.



“En el 2013 fue algo similar, empatamos 0-0 con Santa Fe, el profesor (Juan Carlos Osorio) con su rotación, la había planificado bien y nos salió perfecto para el partido de vuelta, ganamos 2-0 contra Santa Fe, que era un gran equipo”.

¿Qué se siente levantar la Copa Libertadores con dos equipos colombianos?

“Fue un orgullo muy grande, ganar dos Copas Libertadores con dos equipos colombianos es muy duro, quedar en la historia fue muy difícil. Para ganar en Colombia hay que hacer procesos, mantener una base y consolidarlo. Esa es la única manera, porque pelear económicamente es imposible”.

Y el ‘profe’ Osorio ¿qué piensa de esa decisión que tomó para su vida?

“Yo le había comentado sobre mi decisión, el me apoyó, me dijo que le diera para adelante, él está atento y hablamos constantemente. Ahora se encuentra en un momento familiar con su papá y cuando vuelva a Medellín, voy a hablar con él”.

¿Cómo ve a Nacional en esta Liga que comienza?

“El equipo está muy bien, vi los partidos en la Florida Cup, mostraron cosas interesantes contra rivales complicados como Palmeiras y Corinthians. Pero todo es diferente en la competencia, vamos a ver cómo les va jugando en el Atanasio, que es una plaza complicada. Espero que les salgan muy bien las cosas, tienen un gran plantel con muy buenos jugadores”.

Ahora Daniel Muñoz es el nuevo capitán y además usa el número 2, ¿qué opina al respecto

“Tiene una responsabilidad muy grande, se puso la ‘2’ y el que haga eso en Nacional, tiene que tener un carácter muy fuerte. Es hincha del club, de Los del Sur, hace sentir a sus compañeros lo qué es jugar en Nacional, cuentan con las condiciones necesarias para salir adelante con ese reto”.

Siguiendo con los números, Nacional retiró el 12 en honor a usted, ¿qué opina de ese reconocimiento del equipo?

“Es un orgullo, la retirada del número por parte del equipo me impresionó demasiado, la gente, los detalles y los homenajes que me hicieron, van a quedar para siempre. Significa que hice las cosas bien en Nacional y le agradezco a todos por tanto cariño”.

Ahora como técnico, ¿cómo quiere que jueguen sus equipos?

¿Se ve más como formador o entrenador?

“Me interesa más dirigir jugadores de 17 años en adelante. Manejar niños de 10 a 14 años es diferentes, se necesitan cosas que aún debería aprender y hasta el momento no me veo ahí. Más adelante tendría que especializarme”.

¿y como entrenador de defensas? Teniendo en cuenta la experiencia en Nacional formando a jugadores como Dávinson Sánchez, Stefan Medina, Óscar Murillo, Andrés Reyes, entre otros

“Sería una gran idea, yo trato de enseñar lo que aprendí a lo largo de mi carrera. Les daba esa tranquilidad para que demostraran su talento, independiente de jugar en cualquier plaza y frente a cualquier delantero”.

¿Cómo ve al entrenador colombiano y su objetivo de destacarse en el exterior?

“Durante mucho tiempo, hemos tenido entrenadores muy destacados. Ojalá se sigan preparando y proyectándose a futuro, ojalá también pueda unirme a ese grupo”.

Una de las derrotas más dolorosas en su carrera fue la Copa Suramericana contra River, ¿cómo ve ese equipo ahora y la labor de Marcelo Gallardo?

“Ellos dan un ejemplo muy grande de llevar un proceso, cuando perdimos la Copa Suramericana, fue una gran oportunidad que dejamos ir, frente a un gran rival que hoy por hoy lo ha venido demostrando llegando muy seguido a las finales internacionales”.



