Henríquez se refirió a la salida de su 'competencia' en Nacional

Alexis Henríquez fue el primer jugador en hablar este jueves en la conferencia de prensa previa al inicio de la Liga II-2019. El capitán de Nacional habló sobre esta nueva era con Juan Carlos Osorio.

"El plan de juego y la estrategia están por la misma línea, los entrenamiento son más intensos que antes para sacarle el mejor provecho a cada jugador. Los partidos se plantean diferente según el rival", comentó el defensa samario.

Henríquez habló sobre la salida de Nicolás Hernández, el jugador a quien muchos creen es el sucesor de su puesto, pues en la última temporada demostró un excelente juego.

"Esto es Atlético Nacional y los jóvenes tendrán que aprovechar al máximo las oportunidades porque están jugando en el equipo más grande de Colombia. Me sorprendió lo de Nicolás Hernández, creo que fue una decisión personal y hay que respetarla. A mí me gusta competir con el que esté o con el que venga, si se fue por la competencia que tiene aquí conmigo, eso no lo comparto", dijo el defensa.

Y es que con 36 años, el final de su carrera está cerca, aunque él se quiere despedir del verde con un nuevo título y a eso le apostará en la siguientes jornadas.

"Yo solamente pienso en jugar, hacer un buen semestre, ganar los dos torneos del semestre, no pienso qué va a pasar conmigo en diciembre", explicó.