No le gustó nada: Alexis Henríquez habló de la 'paternidad' de Tolima

“Tienen una racha positiva con nosotros, pero papá de nosotros no, es imposible que Tolima sea papá de Nacional. Yo creo que por historia le hemos ganado más partidos, en los últimos tiempos nos han superado, son cosas que sucede. Pero jamás pensamos como jugadores de Nacional que Tolima nos supere en historia”, así arrancó Alexis Henríquez sus declaraciones a los medios de comunicación en la previa del partido que cierra la jornada 13 en la Liga II-2019, donde el ‘verdolaga’ vuelve a medirse contra los ‘pijaos’.

Ya son seis partidos de manera consecutiva en el que Nacional no le encuentra la ‘vuelta’ al Tolima, de los cuales cinco fueron por Liga, con un subcampeonato a bordo y dos en Copa con una eliminación, lo que muestra que el conjunto de Ibagué se le volvió una ‘piedra’ en el zapato de los antioqueños.



“Nacional debe salir a ganar el partido, en los últimos partidos les han salido las cosas muy bien, pero nosotros también hemos tenido rachas positivas sobre ellos, les hemos ganado muchas veces, eso es normal de juego. Son cosas que se dicen, Tolima es un buen equipo y hace las cosas bien”, resaltó el capitán verde.



Sobre sus constantes lesiones, el samario indicó que “me he recuperado de la mejor manera, esperando si puedo jugar, estoy a disposición de lo que me requiera el técnico. Cuando comencé no me pasaban tantas lesiones, me están pasando ahora, sufrí una cirugía del dedo izquierdo y las lesiones han venido de esta misma pierna, es consecuencia de eso y no ha tenido nada que ver con el fútbol”.



Además, se refirió a la dupla con Daniel Bocanegra y la dificultad que ha sido que ambos puedan estar en la zaga. “En partidos claves que queremos estar, no hemos podido. En muchos partidos hemos tomados muchos riesgos y si no controlábamos la pelota, el rival nos lo ha cobrado. Partido tras partido vamos mejorando, contra Pasto el equipo se sintió muy bien. Ofensivamente somos muy fuertes, a veces entra la pelota y otras veces no”.



Entrando en materia del rival, Alexis remarcó que “Tolima es un equipo difícil, desde que estoy jugando como profesional siempre lo han sido, esta no va a ser la excepción. Nosotros debemos hacer nuestro juego y tener la fortuna para conseguir la victoria”.



Finalmente, habló de Juan Carlos Osorio y la evolución del trabajo en los entrenamientos con respecto a la primera etapa. “El profesor (Juan Carlos) Osorio es muy inteligente, analiza los juegos con detalle y más allá de la línea de tres o de cuatro, lo importante es sostener la pelota. En los entrenamientos, tenemos una mayor intensidad, hay una mayor adaptación a los jugadores nuevos, de resto es lo mismo, el mismo carácter, los mismos regaños e independientemente si está el ‘profe’ o Pompilio (Páez), es lo mismo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín