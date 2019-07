Alexis Mendoza y su parte positivo en el debut como DT del Medellín

Con orden, personalidad y contundencia, Independiente Medellín arrancó con victoria en su casa frente a un Patriotas que comenzó bien, pero se fue desmoronando al compás de los goles. Al final del encuentro, el técnico Alexis Mendoza, analizó su equipo, ponderó sus virtudes, pero también advirtió que necesita jugadores y seguir mejorando.

“Era un partido de mucha paciencia y movilidad, debíamos darle mucho trámite al balón a un equipo que se mueve muy bien tácticamente. Era importante ser profundos en los espacios que se fueron dando. Había una necesidad de hacer un desgaste importante. Por momentos nos quitaron ideas, pero al final nos deja tranquilo como el equipo asumió el partido, lo fue trabajando y sacándolo adelante. Creo que fue un buen inicio, pero debemos estar alerta en algunas cosas que debemos mejorar”, comentó Mendoza.



Sobre nuevos jugadores, Medellín busca un volante ‘10’ y un extremo, tarea complicada, pero en la que el barranquillero es optimista lograrla. “Estamos abiertos, si es del sur o de Colombia, el asunto es el que venga tiene que estar preparado. Estamos esperanzados de sumar jugadores, simplemente no los hemos podido traer. Estamos buscando jugadores que ya estén compitiendo, que estén trabajando o que ya hayan hecho su trabajo de pretemporada. No me gano nada con traer un jugador inactivo durante un mes o dos, no tengo el tiempo para ponerlo en forma. Debemos conseguir jugadores que nos den una respuesta, estamos buscando lo mejor. Tenemos la ilusión de mejorar la nómina, es un torneo largo y vamos a necesitar de todos”, indicó.



En cuanto a la presencia de los refuerzos ‘rojos’ Adrián Arregui y Andrés Cadavid, destacó su liderazgo y como han venido encajando en el grupo. “De (Adrián) Arregui y (Andrés) Cadavid, los vi muy bien, cada vez van agarrando más ritmo de competencia, con el pasar de los partidos y los entrenamientos los veremos mejor. En el caso de Arregui sintió el esfuerzo por la altura, a pesar que en Medellín es menos, pero en Llanogrande le ha costado. La respuesta ha sido muy buena en el poco tiempo que lo hemos tenido. De Cadavid, la respuesta fue inmediata, conoce el medio, sabe jugar acá. Es importante que se han ido integrando al grupo y con ellos vimos una mayor cohesión”.



Otro detalle en Medellín es su buen resto físico, el ‘rojo’ fue intenso en gran parte del partido, luego descansó con la pelota y hasta se la entregó al rival, para explotarle las bandas en contragolpes. El trabajo se debe a los preparadores como David Zuleta y Germán Rodríguez, dos hombres importantes en el cuerpo técnico de Mendoza. “Ellos tienen todo el crédito de nosotros, tienen toda la confianza. Estamos muy conformes y muy confiados con el trabajo que hacen. En la medida que vayamos desarrollando las unidades de trabajos, veremos a un equipo más fuerte. Conocíamos a Germán (Rodríguez), trabajó con nosotros antes. De (David) Zuleta, conoce muy bien a los jugadores y eso es muy importante. Con un buen punto físico, podemos mostrar diferentes escenarios en los partidos”, declaró.



Finalmente, elogió la labor de los juveniles, en especial a sus entrenadores. “Debo felicitar el trabajo de las categorías menores y la labor de Octavio Zambrano, el dejó que poco a poco, los jugadores jóvenes vayan perdiendo el temor. Por momentos les pedí que tuvieran más calma en la toma de decisiones, es mejor poderlos pararlos que empujarlos. Estamos trabajando para que terminen de consolidarse”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín