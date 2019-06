Alexis sorprendió con un Pasto con varias similitudes a 'su' Equidad

Se viene una nueva final en el fútbol colombiano y lo hecho por Deportivo Pasto, equipo dirigido por Alexis García, hace difícil ignorar lo ocurrido con Equidad durante 2007, 2010 y 2011, años en los que el chocoano, como director técnico del equipo asegurador, sumó tres subcampeonatos frente a Nacional y Junior.



Sin embargo, esto, más allá de premonitorio, solo es una muestra de la capacidad del entrenador, que ha convertido a un equipo “chico”, en la gran sorpresa del torneo y que a partir de la solidez defensiva ha sabido construir una gran campaña que tardó en arrancar, pero que cuando arrancó se hizo difícil de detener.



El finalización de 2007 se convirtió en la ventana que le permitió a un pequeño Equidad entrar a la historia del fútbol colombiano y empezar a luchar títulos durante una gran época para el club asegurador. De la mano de Alexis García y con una nómina que parecía corta, el equipo bogotano hizo una gran campaña, terminó con los mismos puntos de América y lideró un cuadrangular que, a lo lejos, parecía sencillo.



En esa ocasión, Nacional acabó con el sueño de La Equidad, pero después llegaron los torneos 2010 y 2011, donde Junior y, posteriormente, Nacional nuevamente, terminaron con la idea del título, sin embargo, lo hecho por esos equipos demostró que Alexis era capaz de hacer creer a unos jugadores no muy conocidos de que podían llegar lejos.



Y esta situación, con jugadores muy similares, es la que afronta Pasto en la Liga l-2019, por lo que a continuación remarcamos los puntos que se hacen parecidos y también algunas diferencias respecto a esa Equidad y al presente Deportivo Pasto, que jugará contra Junior en el estadio El Campín.



Plantel sin grandes figuras

Con Stalin Motta como gran líder, Equidad supo enfrentar la mayoría de sus finales. Era un equipo sólido, que mantenía el orden y que peleaba tanto en ataque como en defensa, buscando sorprender a sus rivales a partir de la estructura táctica. Pasto refleja esto mismo, unión dentro del grupo, un capitán (Camilo Ayala) que no es una gran figura y un orden que le permite ser goleador sin perder la solidez defensiva, una de las fuertes características del equipo volcánico.



Es destacable que Alexis tuvo que rearmar, prácticamente, todo el equipo luego de la salida de una gran cantidad de jugadores a inicio de año.



Un equipo ordenado y goleador

En su última rueda de prensa, Alexis reconoció que su enfoque en el equipo es el orden, partiendo del cual trabaja tanto para atacar como para defender y eso fue lo que hizo en Equidad. Pasto es un equipo goleador, que hizo de su casa un fortín y que aprovechó cualquier descuido de los rivales para anotar, sin embargo, no recibió demasiados goles y luego de arrancar mal, fue ascendiendo hasta llegar a la punta.



No fue primero, pero se supo meter en el grupo de arriba

De los torneos 2007, 2010 y 2011, Equidad solo tuvo una campaña arrolladora que fue la de 2007. Y aunque al final cayó un poco, terminó en el segundo lugar de la tabla de posiciones con los mismos puntos de América. Pasto, por su parte, tardó en arrancar y a partir de ahí se mantuvo durante casi toda la fase regular del torneo, aunque se desinfló un poco al final y sufrió en los cuadrangulares. Igualmente lo hecho es meritorio pues luchaba con el descenso.



El chico contra el grande

Alexis se enfrenta nuevamente a un gran favorito, tal como le sucedió con Equidad. Además, lo hace en otro estadio, situación que también vivió en dos ocasiones con los aseguradores. Las mencionadas finales terminaron en subcampeonatos, pero en ninguna de estas ocasiones pudo definir en casa. Para este miércoles, Pasto tiene esa ventaja y si Alexis sabe aprovecharla, tal como sucedió en 2010 y 2011, el título puede concluir con cobros desde el punto penal o con victoria para Deportivo Pasto.