‘En este clásico, lo importante va a ser la actitud de ganar’: Arias

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, se tomará hasta este sábado al mediodía, horas antes del clásico vallecaucano 290, para analizar dos inquietudes que tiene en la mitad de la cancha y en ataque para enfrentar al América.



El entrenador uruguayo atendió a los periodistas y no dejó claro si utilizará a Juan Daniel Roa, que todavía no ha cumplido con sus tres fechas de sanción, mientras adelante tendrá que resolver el reemplazo de Ángelo Rodríguez, quien presentó una molestia muscular.

¿Cómo van a encarar el clásico? “El jugador que viene al Cali tiene que cumplir, la idea es jugar un clásico como se tiene que jugar, para ganar, y en ese sentido, tratar de repetir las cosas que uno entrena o ha entrenado desde que estamos acá, si lo hacemos, seguramente tendremos más chance de ganar, o si no tendremos que correr mucho y esforzarnos más, y las dos cosas se pagan”.



¿En qué forma equiparar el mayor tiempo que lleva América junto como equipo? “El tiempo en el fútbol y en la vida es lo más importante, a medida que pasa el tiempo iremos consolidando la idea y tal vez jugando mejor, porque el Cali merece y obliga a eso, sabemos de esa responsabilidad, también estamos conscientes de que tenemos que cumplir etapas y dar los pasos correctos para llegar a competir mejor. En este clásico, lo importante va a ser la actitud de ganar, después, un clásico tiene diferentes variables que inclinan la balanza para un lado o para el otro”.



¿Quiénes serán sus volantes de contención? “Colorado-Roa son jugadores que hemos repetido en lapsos de partido, para este partido estarán los dos a la orden y ya veré qué decisión tomar, porque Roa tiene todavía suspensión.

¿En qué punto físico están Ángelo Rodríguez y John Vásquez? “Nosotros estamos en un plano intermedio todavía, no estamos en donde queremos y no me puedo engañar. Hemos hecho buenos lapsos en algunos partidos y hemos jugado mal el último. La causa viene también en ese sentido, en que hay jugadores que llegaron prácticamente en los últimos días y con los cuales hemos tenido que darles minutos de fútbol sin siquiera tener el relacionamiento y conocimiento en cancha de lo que queremos y pueden hacer entre ellos mismos, porque esto es un juego de colectivo en el cual tienen que asociarse”.



“Ángelo y Vásquez llegaron en la última semana y con viajes y partidos han tenido poco de ese trabajo, pero cuento con que son jugadores profesionales y tienen las ganas de vestir esta camiseta, lo están demostrado día a día y van a seguir mejorando todos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces