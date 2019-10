Nacional, por una dura visita frente al líder Alianza: vuelve Osorio

Atlético Nacional visita este miércoles a Alianza Petrolera, desde las 5 de la tarde, por la fecha 14 de la Liga II-2019. Partido a disputarse en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja. Con la presencia de Juan Carlos Osorio en el banco de suplentes y seis cambios en su nómina, los ‘verdolagas’ buscarán una victoria que le permita tomar la cima del campeonato.

Con 19 convocados, los dirigidos por Juan Carlos Osorio viajaron a suelo ‘petrolero’ para encarar uno de los duelos clave que tienen en el remate de la Liga. Seis novedades se apreciaron en la lista de viajeros; Sebastián Yabur, Juan David Cabal, Yilmar Velásquez, Andrés Perea, Juan Pablo Ramírez, Dylan Ortiz.



Por otro lado, habrá cinco ausencias; Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra por precaución, Daniel Muñoz y Jarlan Barrera por haber llegado a la quinta amonestación. Por su parte, Hernán Barcos tendrá descanso. A última hora se bajó de la convocatoria Neyder Moreno, tras sufrir una urgencia odontológica.



Tras 10 fechas de ausencia en el banco ‘verde’, Osorio pasó un momento difícil, pero con su vuelta espera que sea un envión anímico para la recta final del campeonato. “Ha sido muy difícil estar afuera, no poder hablar con el equipo directamente, no hacer los ajustes desde la raya y acordes a mi manera de interpretar el juego. Ha sido una tortura para mí y espero estar rápido en la línea dirigiendo”.



En cuanto al rival, el ‘Mister’ indicó que “hay muchas cosas que definen el juego. La mayoría de equipos en Colombia juegan con transiciones y Alianza Petrolera no es la excepción, ellos tienen jugadores muy rápidos, ha consolidado una idea de juego y eso es beneficioso para el fútbol colombiano”.



Uno de los jugadores claves en el equipo es Yerson Candelo, el vallecaucano espera ser un equipo sólido que consiga el resultado. “Venimos haciendo un gran trabajo, estamos terminando de consolidar una idea de juego. Línea por línea está muy compacto, haciendo lo mejor y esperamos conseguir la victoria que nos permita liderar el campeonato. Venimos ensayando movimientos en los entrenamientos, no por tener muchos jugadores en defensas vamos a estar bien parados”, remarcó.



En cuanto al historial, Alianza Petrolera y Atlético Nacional han disputado 13 partidos por Liga, de los cuales, los antioqueños ganaron 11 y empataron los dos restantes. Los ‘petroleros’ marcaron 11 goles y recibieron 35. El máximo goleador en estos duelos es Dayro Moreno con 4 goles.



Los dos empates entre estos equipos se dieron en Barrancabermeja; en la tercera fecha de la Liga II-2014 y por la primera fecha de la Liga II-2016. Desde entonces, van cinco victorias consecutivas de Nacional sobre Alianza, dos de ellas por goleada y las tres restantes por la mínima diferencia.



Probable alineación



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Andrés Reyes, Juan David Cabal, Christian Mafla; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Vladimir Hernández, Yerson Candelo, Patricio Cucchi.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 5:00 p.m.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



Televisión: Canal RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín