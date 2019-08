Alianza derrotó a Bucaramanga 1-0 y sueña con salvarse del descenso

Alianza Petrolera derrotó 1-0 a Bucaramanga en un partido importante en su afán por sumar para salvarse del descenso. El equipo de Barrancabermeja abrió el marcador apenas dos minutos después del inicio del juego, luego de una falta dentro del área que fue sancionada por el árbitro del partido y ejecutada por José Erik Correa.



Por su parte, los dirigidos por Hernán Torres no demostraron demasiada actitud, tuvieron algunas oportunidades pero no generaron peligro real sobre el arco defendido por Ricardo Jérez, quien fue un espectador de lujo en un juego que se disputó prácticamente en el medio de la cancha y en el que las posibilidades de gol no abundaron.



Tras el gol, Bucaramanga intentó jugar un poco más, pero el mediocampo de Alianza impidió que Sherman Cárdenas manejara los tiempos y le diera la pausa requerida a un juego que fue más de lucha y en el que los espectadores presentes en el estadio no disfrutaron de buen fútbol.



Los primeros 45 minutos concluyeron con Alianza intentando un poco más a través de Guaycochea, quien estrelló un fortísimo remate en el palo de la mano derecha del arquero Vargas, quien poco había podido hacer para detener la pelota.



En el segundo tiempo la dinámica se mantuvo, los dos equipos luchando por la pelota, intentando llegar al área rival pero con pocas posibilidades de lograrlo, pues hubo muchas faltas y el partido se vio cortado constantemente.



A falta de pocos minutos para la conclusión del juego y luego de una riña en la que se vieron involucrados varios futbolistas, Elkin Blanco y Yhormar Hurtado se fueron expulsados y seguramente tendrán una sanción de dos fechas, pues recibieron la tarjeta roja de manera directa.



Con este resultado, Alianza Petrolera sale momentáneamente de la zona de descenso, donde su lugar es tomado por Atlético Huila, quien se encontrará con Deportivo Pasto el próximo martes.