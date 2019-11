Alianza, en un partidazo, empezó con pie derecho: le ganó 3-2 a Cali

Deportivo Cali cayó 3-2 este domingo frente a Alianza Petrolera en el Estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja, en el debut de ambos en el cuadrangular B de la Liga II-2019.

Aurinegros y verdiblancos tuvieron un juego equilibrado, en el que el local sacó provecho de dos penaltis, ambos ejecutados de buena forma por Jhon Vásquez, aunque la actuación del árbitro John Hinestroza fue bastante cuestionada. En el visitante queda la urgente tarea de trabajar para que sus jugadores manejan bien los momentos clave de los partidos.



Lucas Pusineri presentó cuatro novedades respecto al equipo que jugó el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia frente al Medellín: No estuvieron Darwin Andrade, Francisco Delorenzi, Andrés Arroyo y Féiver Mercado.



El primer tiempo resultó muy emotivo, con dos equipos lanzados a la portería rival. Iban apenas 38 segundos de iniciado el juego cuando Kevin Velasco rechazó desde el fondo, el balón lo recuperó Alianza en la mitad de la cancha, Yhormar Hurtado hizo una cabalgata hasta el fondo entre cuatro adversarios, metió el centro y César Arias parado en el segundo palo empujó el balón con la cabeza para el 1-0. Increíble la pasividad de la defensa verdiblanca.



A los 7 hubo un remate de Deiber Caicedo en el área, la pelota pegó en el brazo izquierdo de Jeisson Palacios, pero el árbitro John Hinestroza no dio penalti, y al contrario, amonestó a Juan Ignacio Dinenno por el reclamo.



A los 12, Juan Camilo Angulo recogió un mal rechazo de un volante rival, mete un centro profundo al costado izquierdo donde llegó Deiber, quien centró al corazón del área, y Palavecino tocó sutilmente con la derecha para empatar el compromiso.



El encuentro ganó en emociones, con un visitante mejor en ataque, tratando de conseguir el segundo con una chalaca de Deiber y un zurdazo de Dinenno sin dirección, pero Alzate también tuvo un disparo por encima del horizontal.



Jhormar Hurtado volvió a asustar por su sector y a los 23 por poco anota la ventaja para su equipo. Arias también intentó una chilena a los 27, lejos del palo derecho. Caicedo respondió con un zurdazo que salvó abajo Jerez. Partido de acciones interesantes, que en el cierre del primer tiempo dejó dos cabezazos de Dinenno y Rentería sin acierto en la valla aliancista.



A minuto 33 se produjo un pase de 8 a Hurtado en el área, Palavecino fue detrás, el lateral se tiró, y el árbitro dio penalti que ejecutó un minuto después Jhon Vásquez por el centro para el 2-1.



Después de reiniciado el partido, Caicedo volvió a rematar y el esférico pegó en la base del poste derecho.



A los 14, Juan Camilo Angulo metió otro servicio de derecha a izquierda, en plena área de Alianza, y Juan Ignacio Dinenno cabeceó arriba para igualar de nuevo el encuentro.



Sobre los 23, Carlos Arias remató al arco, de donde había salido Johans Wallens, y el balón pegó en la mano de Richard Rentería que estaba en la línea. Otra vez penalti que ejecutó el mismo Jhon Vásquez para decretar el 3-2, y tarjeta roja para el defensor azucarero.



El complemento fue, de igual forma, muy interesante, de ida y vuelta, con jugadas importantes de ataque para cada bando, pero finalmente el Cali salió derrotado ante un Alianza recursivo que recostó su juego por la derecha con las salidas de Jhormar Hurtado, el jugador más desequilibrante del compromiso.



Jeisson Palacios recibió un golpe en las postrimerías y de nuevo se interrumpió el juego. Mercado tuvo la última de cabeza en un centro de Kevin Velasco, pero el remate fue mansamente a las manos de Jerez. Derrota del cuadro caleño, cuando necesitaba levantar el ánimo después de la desazón de la Copa Colombia.



En la segunda fecha del cuadrangular B, el Cali recibirá el miércoles 13 (8:30 a p.m.) a Santa Fe, mientras que Alianza visitará al América el jueves (8:30 p.m.).



Síntesis Alianza Petrolera 3-2 Cali



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (7); Yhormar Hurtado (8), Jeisson Palacios (6), Luciano Ospina (6), Farid Díaz (5); Juan David Ríos (6), Cleider Alzate (5), Freddy Flórez (6), Luciano Guaycochea (6), Jhon Vásquez (7); César Arias (6).



Cambios: Juan Guillermo Domínguez (6) por Luciano Guaycochea (18 ST), Edwin Torres (5) por Jhon Vásquez (39 ST), Juan Sebastián Mancilla (SC) por Cleider Alzate (45 ST).



D.T.: César Torres.



Deportivo Cali: Johan Wallens (5); Juan Camilo Angulo (7), Danny Rosero (5), Richard Rentería (SC), Kevin Velasco (5); Andrés Balanta (5), Christian Rivera (5), Deiber Caicedo (6), Andrés Palavecino (6), Carlos Rodríguez (4); Juan Ignacio Dinenno (6).



Cambios: Andrés Arroyo (5) por Carlos Rodríguez (26 ST), Rafael Tapia (5) por Agustín Palavecino (33 ST), Féiver Mercado (SC) por Deiber Caicedo (41 ST).



D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: 1-0: César Arias (1 PT, de cabeza). 1-1: Agustín Palavecino (12 PT). 2-1: (Jhon Vásquez, de penalti). Juan Ignacio Dinenno (14 ST, de cabeza). 3-2: Jhon Vásquez (24 ST, de penalti).



Amonestados: Cleider Alzate (6 PT), Freddy Flórez (8 PT), Jeisson Palacios (30 PT), Farid Díaz (31 PT), Jhon Vásquez (22 ST) por Alianza Petrolera. Juan Ignacio Dinenno (7 PT), Kevin Velasco (24 PT), (PT), … ( ST) por Cali.



Expulsados: Richard Rentería (24 ST).



Partido: Bueno



Figura: Jhormar Hurtado (8)



Estadio: Daniel Villa Zapata



Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: John Hinestroza (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces