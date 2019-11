Triunfazo para soñar bien alto: América venció y eliminó a Alianza

América de Cali hizo lo que tenía que hacer: Derrotó 0-1 este sábado a Alianza Petrolera y de paso lo eliminó, tras disputarse la quinta jornada del cuadrangular B de la Liga Águila II-2019, compromiso realizado en Barrancabermeja, y asumió el liderato de la llave con 9 puntos, a la espera de lo que ocurra este domingo entre Santa Fe y Cali en El Campín.



Los escarlatas salieron decididos a buscar el área de Ricardo Jerez, con un fútbol sencillo y práctico, con Duván Vergara por izquierda y Yesus Cabrera acompañado de Daniel Quiñones por la derecha, con el fin de desestabilizar el planteamiento del técnico César Torres.

Muy temprano, a los 12 minutos Rafael Carrascal cobró desde el piso por la izquierda una falta a Velasco, el balón le llegó a Juan Pablo Segovia –quien siempre estuvo a la caza de los balones áereos– presionado por Jeisson Palacios, el árbitro Éder Vergara dio penalti y tres minutos lo convirtió Michael Rangel, con potencia al palo derecho, para el 0-1. Los jugadores aurinegros se quejaron por la decisión del juez.



Sobre los 34, Cuadros metió un balón al área, Sierra sujetó a Yhrmar Hurtado y el árbitro dio otro penalti, ahora en favor de Alianza. A la ejecución fue John Vásquez con su característico salto y Neto Volpi le atajó el esférico sobre el palo derecho, sin hacer mayor esfuerzo.



El desperdicio de esa acción le permitió al América volverá tomar un aire y orquestó otras situaciones de ataque como una chilena de Rangel que se fue desviada.



Para el segundo tiempo Petrolera refrescó su plantilla con los ingresos de David Valencia y Edwin Torres, con lo cual adelantó líneas y ganó terreno para preocupar a la zaga roja.



Jhon Vásquez apareció con un toque sutil a los 25, pero el balón rebotó en el vertical derecho.



Preocupa en el visitante la lesión de abductor en la pierna derecha que sufrió Rafael Carrascal y que podría sacarlo del vital compromiso de la última fecha frente a Santa Fe en el Pascual Guerrero.



A los 37 Velasco le cometió una falta peligrosa a Vásquez, pero el cobro se perdió por encima del travesaño. Luego el local se arrimó en otra jugada en la que Volpi quedó golpeado.



En una acción en la que ambos iban por el balón, Jhon Vásquez le pegó un codazo a Marlon Torres a los 42 y se fue expulsado.



Los últimos minutos fueron no aptos para cardíacos, el local terminó metido en el área de Volpi, pero los ‘diablos’ pudieron sostener el embate y el resultado para sacar tres puntos valiosísimos.



La última fecha del cuadrangular se jugará el miércoles 26 de noviembre (5:00 p.m.) con los partidos América vs Santa Fe y Cali vs Alianza Petrolera.



Síntesis Alianza



Petrolera 0-1 América de Cali



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (5); Yhormar Hurtado (5), Jeisson Palacios (5), Luciano Ospina (5), Farid Díaz (5); Juan David Ríos (5), Cleider Alzate (5), Freddy Flórez (5), Juan Mancilla (5), Diego Cuadros (6); José Erick Correa (5).

Cambios: David Valencia (5) por Jeisson Palacios (1 ST), Edwin Torres (5) por José Erick Correa (1 ST) y Estéfano Arango (5) por Diego Cuadros (16 ST).

D.T.: César Torres.



América de Cali: Neto Volpi (8); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (7); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (6), Carlos José Sierra (5), Yesus Cabrera (6), Duván Vergara (6); Michael Rangel (7).

Cambios: Juan Pablo Zuluaga (6) por Daniel Quiñones (16 ST), Pedro Franco (6) por Rafael Carrascal (27 ST) y Cristian Álvarez (5) por Duván Vergara (33 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Gol: 0-1: Michael Rangel (15 PT, de penalti).



Amonestados: Yhormar Hurtado (10 PT), Jeisson Palacios (18 PT), Luciano Ospina (9 ST), Cleider Alzate (15 ST), David Valencia (28 ST) por Alianza. Luis Alejandro Paz (32 ST), Carlos José Sierra (38 PT), Cristian Álvarez (35 ST),



Expulsados: Jhon Vásquez (42 ST).



Partido: Intenso



Figura: Neto Volpi (8)



Estadio: Daniel Villa Zapata



Asistencia: 4.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Éder Vergara (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces