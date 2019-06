Tensión en el América de Cali: director deportivo respondió a Bejarano

El cuestionado director deportivo de América de Cali, el español Álvaro Rius Valero, rompió su silencio para responder varios interrogantes de los hinchas y los señalamientos que han hecho jugadores que se han ido recientemente como Carlos Bejarano y Kevin Viveros sobre su influencia en las decisiones y el desorden administrativo que se maneja al interior del club.

De lo que manifestó el arquero Carlos Bejarano acerca de que el ibérico tiene mucha incidencia en las determinaciones de los directivos, Rius afirmó en el Programa ‘De Taquito con Marino’: “Así dicho de forma genérica habría que ver qué dicen que mando, las decisiones son de don Tulio, ojalá pudiera yo mandar en todo, porque significaría probablemente que el club es mío, pero creo que se aleja bastante de la realidad, doy mis opiniones desde el punto de vista deportivo, no lo voy a negar porque es parte de mis funciones como director deportivo. Evidentemente pasé informes de los jugadores que tienen que venir o de los que me ofrecen cuáles considero más interesantes para venir. He oído que el técnico no manda, yo por lo menos no conozco ningún entrenador que se deje hacer las alineaciones. Honestamente, si yo mandara en el América, en los cuadrangulares hubiera tapado Cadavid. Si yo hiciera las alineaciones, en los cuadrangulares hubiera atajado Cadavid, me gusta más, es una opinión personal. Dentro de mi informe indiqué que prefería que continuara Cadavid, no por un tema personal, porque con Bejarano más bien tuve poca relación”.



Y de paso argumentó su opinión así: “Los partidos que le vi a Cadavid me gustó, me generó muy pocas dudas, lo vi un portero seguro y rápido, que apenas cometió fallos y dudas a balones laterales, a la salidas a espalda de la defensa, lo vi un arquero rápido, que también me parecía importante para el modelo de Jersson, pero decidió que fuera Bejarano y todos respetamos su decisión; de hecho Tulio creo que también prefería que fuera Cadavid, eso lo sabía, porque al final entre nosotros hablamos, como es normal en un comité deportivo”.



De igual forma, manifestó su poca relación con el guardameta chocoano: “Desde que yo llegué todos sabíamos que él no estaba de acuerdo con la decisión de lo del ‘Pecoso’, pero a mí eso no me puso ningún roce con él, en los entrenamientos a que fui lo saludé sin ningún problema. Sí es cierto que cuando llegué me informan que antes tuvieron una serie de problemas, pero yo no estaba aquí y no opino de temas que desconozco”.

Tampoco podían dejarse de lado las declaraciones del técnico ‘Pecoso’ Castro cuando se enteró de su salida del club, porque Rius se interponía y quería imponer jugadores: “De lo que yo leí, no dijo que yo me interpusiera entre cuerpo técnico y jugadores, entre otras cosas porque yo tenía muy poca relación con la mayoría de jugadores, porque en ese momento yo estaba muy centrado con las divisiones menores, algunas veces iba a entrenamientos del primer equipo. Lo que sí dijo es que yo hablo mucho con Tulio, y eso es cierto, porque hace parte de mi trabajo y paso informes deportivos de todo lo que veo; lo que sí digo es que no tengo poder en América para echar a un entrenador, esa fue una decisión que se tomó entre varias personas de una forma muy hablada y meditada. Por otro lado, no tengo nada personal contra ‘Pecoso’ a pesar de lo que dijo, me parece una persona honesta con el América, honesta en su trabajo, trabajadora, no puedo decir nada malo de él a nivel personal, lo digo con total sinceridad”.



En cuanto a la salida de Kevin Viveros, que también criticó el desorden administrativo de América, señaló: “Sale porque consideramos que debe tener minutos profesionales, porque me parece un proyecto de gran jugador, no sabría decir dónde está el límite, pero trabajándolo muy alto. Ya le transmití personalmente que debe mejorar en ciertos aspectos o se puede quedar a mitad de camino, nos decidimos también que siendo un equipo de Primera B que permaneciera en Cali para que pudiera venir dos veces por semana a entrenar en trabajo específico de finalización con el América”.



Sobre las declaraciones en que coinciden algunos jugadores que se han ido sobre el mal manejo del club, Rius afirmó: “Creo que intentando mejorar en varios aspectos, uno de ellos es que contratábamos mucho jugadores, pero muchos de ellos, sin ser malos futbolistas, no estaban en la parte más alta del nivel de la Liga de fútbol profesional colombiano. Este año hemos decidido tener menos jugadores, pero que marquen diferencia por lo menos en los puestos más importante, evidentemente no lo conseguiremos en todo, porque habrá errores en las contrataciones, pero creo que se verá claramente que nuestra línea es esa. Yo llegué en enero, no puedo opinar de las cosas que hayan pasado antes, que siguen habiendo errores, seguro, pero estamos trabajando duro para mejorar esas falencias y traer nuevos aportes que mejoren el club”.

Refiriéndose a Eduardo Zapata, a quien muchos señalan como intermediario: “Lo conozco cuando me lo presentaron el primer día, mi relación con él es muy buena, pero él ahora no tiene ningún puesto en América, ningún tipo de injerencia en nuestras decisiones, no viene a los comités, ni siquiera vive en Cali, no conoce a la mayoría de jugadores que estamos firmando, hay muchos empresarios que tienen buena relación con Tulio o con América, pero Eduardo no tiene nada que ver”.



Marcela Gómez injerencia: “Principalmente se está ocupando del equipo femenino, es vicepresidenta y está en el comité de divisiones menores, ella se implica en poco, puede dar su opinión en una cosa determinada, pero los que allí estamos con el primer equipos somos ‘Gato’ Pérez, Tulio, el cuerpo técnico y yo, pero no sería raro, en el Villarreal, que lo tengo muy cercano porque vivo a 10 minutos y conozco varias personas de allí, el hijo de Fernando Rocha, su propietario, está metido en el equipo y no hay ningún tipo de crítica”.



En cuanto al tema espinoso de los agentes que han hecho negocios con el club, dice que “en tema de empresarios me mantengo bastante alejado, me mantengo muy pendiente de dar informes de la parte deportiva, por supuesto a los empresarios, todos los jugadores que me llegan los valoramos si pueden ser interesantes para América, no participo nunca de las negociaciones económicas”.



Finalmente, de la posibilidad de llegada del volante Matías Pisano ante la continuidad de Mauro Formica en Newell’s Old Boys, sostuvo que “está entre las posibilidades, es un jugador que gusta como volante creativo, no es un 10 nato pero puede actuar más como extremo, tipo ‘Pity’ Martínez”.



De la posibilidad de otro delantero para suplir al lesionado Jeison Medina y acompañe a Michael Rangel, acotó: “Estamos valorando, si traemos el 10 extranjero serían tres, que es lo máximo que ponemos tener en el campo, si nos decidimos por una apuesta fuerte va a ser por un jugador colombiano, en principio, no creo que sea un nueve-nueve, sino uno de movilidad que nos pueda hacer dos funciones, además lo de Medina no es muy largo”.



Rius finalizó dejando claro que América de Cali sigue en la búsqueda de un lateral derecho importante (Juan Pablo Zuluaga o Cristian Arrieta), uno o dos volantes de primera línea, un creativo y un extremo con gol.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces