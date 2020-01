Llegar a Selección: el gran objetivo de Rafa Carrascal en el 2020

Este jueves el América enfrentará al Deportivo Cali en el primer clásico vallecaucano del año, en medio del torneo de pretemporada que se disputa en Bogotá. Para Rafael Carrascal todos los juegos serán una buena ocasión para mostrarle a Carlos Queiroz que está listo y esperando su llamada para la Selección Colombia.

“Sueño con vestir la camiseta de la Selección, es lo que más quiero a corto plazo. Esperemos se me dé porque sueño con ello todos los días, pero para eso hay que seguir trabajando todos los días. Representar a mi país sería un orgullo, hay que trabajar día a día, no bajar los brazos porque eso no es fácil”, dijo Carrascal, quien fue uno de los hombres más valiosos del equipo campeón de la Liga II-2019.



Sobre los objetivos del equipo, Carrascal dijo: “El objetivo grupal es construir nuevamente un sueño, ir por el título. Pero tenemos que ir paso a paso, sabemos que es difícil porque los otros equipos también piensan lo mismo que nosotros. Si nos va bien a nosotros, en lo individual me va a ir bien también. Para eso trabajaré mucho”.



El mediocampista siempre aprovecha la oportunidad para agradecer al América por lo que hizo para que pudiera cumplir su sueño. “Cada segundo que pelearon por mí se lo agradezco a todas las directivas del América, a la asociación de futbolistas que siempre estuvo presente, a toda esa gente que nunca me dio la espalda. Les demostré que valió la pena cada segundo, cada instante que me esperaron y espero seguir así”.





¿Necesitaba un club grande para explotar con su fútbol?

Dios te pone donde tienes que estar. Por ahí esta es la institución, la hinchada que me ha respaldado, lo que me ha dado ese plus para sacar ese fútbol que tenía escondidito. La confianza que me ha dado el profe ha sido excelente.



Un nuevo clásico: ¿cómo lo asumen cuando se trata de pretemporada?

Sabemos que es nuestro rival de patio. Tenemos que salir con la mayor seriedad. Es un partido de preparación, pero para nosotros no existen partidos amistosos. Si queremos volvernos ganadores no tenemos que mirar rivales sino salir a la cancha, confiar en nosotros y salir siempre por los tres puntos.



¿Esa buena relación con Guimaraes ha sido la clave del éxito?

“Ha sido un padre para nosotros. Nos ha enseñado de toda su experiencia, de todo su bagaje en el fútbol, nos lo ha brindado a nosotros y nosotros hemos sabido aprovechar eso. A esos profesores tienes que sacarles todo eso que ellos tienen para que tú te lo lleves en tu carrera. Este equipo ha entendido eso y por eso es que hemos conseguido cosas buenas y creo que vamos por buen camino para seguir consiguiendo más cosas”.



¿Es el mejor técnico que ha tenido?

Sí, sin duda. Creo que lo es por el momento que me ha hecho vivir en mi carrera, por el título que conseguimos con el América y por la persona que es.