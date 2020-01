Volantes de América y la exigente lucha por un puesto en la titular

Antes de culminar la temporada 2019 una de las tareas de los directivos de América de Cali fue confirmar la continuidad de buena parte de la columna vertebral del equipo rojo de la capital vallecaucana.

Así fue como quedaron asegurados algunos nombres importantes en cada una de sus líneas, entre ellas el mediocampo, que resultó fundamental para el logro del título de fin de año.



Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera y recientemente Duván Vergara, alargaron la continuidad de sus contratos, pero llegaron otros jugadores de buena trayectoria que quieren hacerse a la titularidad, poniéndole un tinte de expectativa a la formación titular que utilizará Alexandre Guimaraes.



Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal y Carlos Sierra terminaron como habituales inicialistas en la línea de tres de contención, con recuperación y buen manejo de pelota. Pero se sumó Felipe Jaramillo, ex volante de Millonarios, que posee características parecidas. No hay duda que allí estará uno de los mejores mediocampos del balompié nacional.



De esa forma, Guimaraes cuenta con cuatro hombres que le dan tranquilidad para esa primera zona, hombres que quisiera tener cualquier entrenador en su equipo.



Uno metros más adelante, Yesus tendrá que ganarse la confianza del técnico junto al chocoano John Arias (ex Patriotas) y el chileno Rodrigo Ureña, quien viene del Cobresal. Ellos, sobre el papel, serán los encargados de generar el juego ofensivo que exige un cuadro de grandes aspiraciones, obligado a defender la corona de diciembre y a volver a la Copa Libertadores con paso firme.



Mientras tanto, Vergara sería el extremo por izquierda que acompañe Adrián Ramos y Michael Rangel, si finalmente el delantero santandereano se queda en las filas escarlatas.



El esfuerzo económico que han hecho los miembros del Comité Ejecutivo es innegable, sobretodo porque se mantuvo un gran porcentaje de la plantilla campeona, a diferencia de lo que ocurrió en otras temporadas. Los hinchas, ilusionados, seguramente se harán notar con la compra de abonos y boletería para cada uno de los compromisos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces