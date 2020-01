Así está América para el debut de Liga: hay preocupación por lesión

América de Cali regresó este lunes a la capital vallecaucana con el trofeo que lo acredita como campeón del Torneo Espn, después de vencer 1-2 en la final a Millonarios en El Campín, pero ya piensa en su debut en la Liga Betplay el sábado 25 de enero (8:15 p.m.) frente Alianza Petrolera, en el Pascual Guerrero.

Los directivos están concentrados esta semana en concretar mínimo otro refuerzo en defensa y finiquitar el traspaso del goleador Michael Rangel al exterior, para hacer uso de la opción de compra que se tiene con Junior y Nacional. Lo cierto es que con los jugadores que llegaron para el ataque en esta temporada el presupuesto aumentó y la continuidad de Rangel no está en la cuenta de la parte administrativa. Sin embargo, si las ofertas no satisfacen las expectativas, el atacante santandereano tendrá que cumplir el contrato que vence en junio de este año.



De otro lado, con el esguince de tobillo sufrida por Daniel Quiñones en Bogotá se hace necesario que se agilicen los trámites por Cristian Arrieta (Envigado), quien estaría pendiente de realizarse los exámenes médicos. Quiñones inicialmente estará 20 días por fuera de las canchas, por lo que su puesto lo ocupará Juan Pablo Zuluaga.



En la zaga se tendrán también las bajas de los suspendidos Juan Pablo Segovia y Marlon Torres, por lo que es casi segura la continuidad de los juveniles Kevin Andrade y Daniel Cifuentes, titulares frente a Millos.



El técnico Alexandre Guimaraes habló de lo que fue el Torneo Espn y la preparación para iniciar la Liga: “Se cumplió toda la planificación que habíamos hecho del torneo, en cuanto incorporar a los futbolistas nuevos, darle idea de juego al grupo, ver cómo estaba la base después de haber sido campeones y los muchachos lo están entendiendo. La rotación nos salió muy bien, queríamos darles minutos a todos pensando en el primer partido del campeonato el próximo fin de semana. Pero lo que más contento me tiene es que veo que el grupo está intacto en el sentido de querer más, de ser otra vez campeones, tener esa hambre de títulos y los jugadores lo están entendiendo”.



En cuanto a los centrales Andrade y Cifuentes señaló: “Hicieron muy buen partido, mostrando que lo hicimos la temporada pasada incorporándolos de a poco, dándoles seguimiento en el torneo Sub 20 de Brasil que disputaron con Jerson, se plantaron bien y jugaron con mucha personalidad”.



De si está satisfecho con lo que ha mostrado Adrián Ramos, dijo: “Lo que nosotros pensábamos, que a medida que fuera agarrando continuidad por su calidad y ganas de estar acá, se iba a soltar más, el domingo fue mucho más evidente lo que nos puede ayudar y su aporte en el último cuarto de cancha”.



Sobre el resto de refuerzos también dio un parte positivo. “Las caras nuevas son aportes individuales dentro de la idea colectiva, en cada una de las líneas pudimos presenciar eso, por la cantidad de minutos que le dimos a Pérez (Juan David) pudimos ver ha ido interpretando esa idea y los que nos da esa interpretación; al igual que Ramos tuvo más participación, el caso de Arias (John) también nos agregó esa potencia en el mediocampo que nos ese elemento que solo teníamos con Sierra (Carlos), porque los otros son de distinta característica, eso nos va a ayudar mucho durante este semestre. Jaramillo, de igual forma, no da una salida diferente desde atrás, los dos arqueros, que son diferentes a los que teníamos, pero vamos a meterlos rápido en la idea”.



Finalmente, se manifestó a la corta cifra de abonados hasta la semana pasado: “Nosotros, jugadores y cuerpo técnico, tenemos que ganar partidos y títulos para entusiasmar a la afición, eso es lo que podemos hacer, la presencia de ellos en El Campín fue otra vez espectacular, lo otro es un tema que no me compete”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces