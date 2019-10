Temas en América: premios, jugadores 'pirañas' y finanzas difíciles

América no atraviesa su mejor momento en la Liga, pero en esta fecha depende de sí mismo para mantenerse entre los ocho mejores.



Eso lo saben en el equipo escarlata y según Tulio Gómez, su máximo accionista, en 'Zona Libre de Humo' todos son conscientes de esta situación. Sin embargo, a pesar de las críticas, el empresario habló de las buenas facultades de sus jugadores.



“Este equipo no piensa en los premios sino en hacer historia en América. No sé de dónde sacaron eso de que hay un premio de mil millones porque desde principio de años se pactaron unos premios que hemos cumplido”, explicó.

Pero Gómez también dejó una polémica frase haciendo referencia a los jugadores que pasaron por el equipo y que confirman los rumores de aquella época: “El 2018 fue un año fatal. A algunos jugadores les interesaba más el dinero que el equipo, no todos, tres o cuatro manzanas podridas. Pero este año es una nómina de grandes profesionales”.



Tulio Gómez también habló del presente del equipo y su parte financiera, especificando que no es suficiente con la asistencia al público para pagar todo lo que implica tener un equipo de fútbol.



“Con las taquillas actuales de América no podemos sostener la nómina. Esta cuesta actualmente más de mil millones de pesos mensuales. La televisión paga tres mil millones así que se necesita taquilla y patrocinios para sostenerla”, dijo.

Así, este dirigente también aclaró si fue cierto que hubo una opción de vender al club.



“Esos mexicanos solo existieron en la mente de algunos imbéciles que se metieron en esa película. Nunca nadie me ha dicho le doy dos pesos por el equipo, pero hay algunos personajes que cuando América pierde le caen con todo y cuando gana se quedan callados o se suben en el bus de la victoria”, añadió.

Finalmente, Gómez señaló que para América es muy difícil comprar jugadores, por lo que en el futuro próximo no se ve ninguna contratación ostentosa.



“Vergara vale 6 mil millones de pesos, América no está en condiciones de comprar ningún jugador. La época de los Rodriguez ya pasó y las taquillas no dan ni siquiera para sostener la nómina”, finalizó.