En los últimos 18 meses la cantera del América de Cali se ha reactivado y se acerca a lo que hizo en la década del 2000, cuando era dirigido por Jaime de la Pava y formó destacados futbolistas en sus divisiones menores que fortalecieron las arcas escarlatas.

De la nueva camada han surgido jugadores como Juan Diego Nieva, Daniel Quiñones, Juan Camilo Mesa, Gustavo Carvajal, Luis Sánchez y John Quiñones Saya.



Precisamente, estos dos últimos saldrían de la institución para atravesar el Atlántico y probarse en dos conjuntos europeos. El volante de segunda línea Luis Sánchez, que tiene pendiente una cirugía de tobillo, tendría todo listo para probarse con el Saint-Étienne, del fútbol francés.



En este caso no hay unanimidad en departamento médico para determinar si le hacen la operación en Cali o por el contrario, se la realicen en territorio galo y cumpla allí mismo su recuperación.



Sánchez es un mediocampista cucuteño de 18 años, con buena condición técnica y un fuerte remate desde fuera del área. Se le recuerda por el golazo que marcó para la victoria 1-0 sobre Jaguares en el Pascual Guerrero, en la fecha 11 de la Liga Águila I-2019, el 24 de marzo.



Mientras tanto, el extremo tumaqueño John Quiñones Saya, de 19 años de edad, iría al A. C. Marinhense, de la tercera división de Portugal.



Pese a que en el actual plantel Quiñones no ha tenido muchas oportunidades, en las eras de Pedro Felicio Santos y Fernando 'Pecoso' Castro alcanzó a brillar con buenas actuaciones en casi 25 partidos, anotando cuatro goles entre Liga y Copa Colombia.



Los contactos están muy adelantados y solo resta que América de Cali oficialice las salidas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces