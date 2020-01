Odisea para América, que busca estadio: una ciudad le cerró la puerta

América de Cali vive una odisea luego de ser sancionado por dos fechas sin público en el Pascual Guerrero. El club rojo tuvo problemas de comportamiento luego de la final en la que le ganaron a Junior el semestre pasado.



Se hablaba de ir a Tuluá, Manizales o jugar en el Pascual sin público. Las condiciones eran que, si jugaba en el Pascual, debía ser sin público, pero en cualquier otro estadio podía tener asistencia de los hinchas rojos.

Este miércoles, Hernando Arias, funcionario de la Alcaldía de Manizales, habló sobre la opción del Palogrande y confirmó que no se podrá jugar allí por temas de seguridad.



"Con las autoridades de Manizales se tomó la decisión de no prestar el estadio al America de Cali. Por cuestiones de logística, seguridad y tiempo, se tomo esa decisión de no prestar el estadio", dijo Arias en 'Zona Libre de Humo'.



El presidente del equipo escarlata también habló en el mismo medio de comunicación y confirmó que estaban intentando que fuera en Bogotá, lugar donde tienen una amplia hinchada. Sin embargo, depende de varios factores.



"Estamos mirando como una opción Bogotá, el problema es la programación que hay de la Liga, son cosas que hay que tener en cuenta", finalizó.