Guimaraes no se calló: fuerte crítica a Dimayor por una decisión

Alexandre Guimaraes, técnico del América de Cali, cuestionó la decisión de la Dimayor de dejar solo 16 jugadores en planilla para los partidos de la Liga I-2020, ya que les resta opciones a los entrenadores para realizar variantes en los partidos.



Luego de ese polémico tema, el brasileño-costarricense reconoció estar satisfecho con la actuación de sus jugadores, especialmente por la forma cómo le respondió el trío Matías Pisano-Adrián Ramos-Michael Rangel.



Sobre las cosas positivas y las que hay por mejorar, Guimaraes sostuvo que “una de las razones por las que solicitamos reforzar el plantel era para este tipo de circunstancias era dar profundidad y hacer rotación. Si hacemos una remembranza del equipo que quedó campeón, de la defensa solo estaba Velasco, eso ya es mucho; del mediocampo, uno, y de arriba, uno, y creo que sobre todo al tener las opciones que podíamos tener, la ausencia de Pérez por no haber llegado el ‘transfer’, la suspensión de Vergara, lo que hicimos con el trío de Ramos, Pisano y Rangel dentro de todo nos salió bien. Fueron vitales para conseguir las aproximaciones y los goles, a partir de allí ya tenemos que empezar a analizar lo de miércoles. Vuelto a insistir, se ha tomado la decisión de tener solo 16 jugadores en el banquillo, algo que a mí me parece totalmente sin ningún sentido, para que la competitividad de los banquillos sea recompensado y el entrenador tenga otras opciones.



Tener 16 jugadores no le veo ningún sentido, eso hace 20 años que llevamos en esto y solo en Colombia se da eso, hoy es el primer partido y cuando se venga la continuidad de los juegos va a ser complicado, lo sigo pensando y lo seguiré diciendo, va en contra de la corriente del fútbol”.



De solo cuatro suplentes que quedan en el banco, afirmó que “no solo para mí sino para los otros colegas, no es solo un problema para América sino para todos los equipos, menos mal que en Libertadores si podemos tener todo el plantel si fuera el caso”.



También se refirió a la alineación del goleador Michael Rangel, pese a que sigue pendiente de una eventual transferencia al balompié internacional: “La alineación quedó confirmada en la mañana cuando se me informó que no llegó el ‘transfer’ de Juan David, dentro de eso vimos que era la oportunidad de ver este trío que no habíamos visto en la pretemporada en Bogotá, si Rangel es jugador del equipo y está disponible tiene que jugar, después, hay que llevar despacito y con buena letra a (Cristian) Arrieta, llegó apenas hace dos días y tiene que ir entrando lentamente, Ureña hizo un partido por el costado derecho. Ramos es un jugador top, que se sabe mover en diferentes frentes del ataque o ser el primero en ser el primer en marcar la presión, sabemos que nos va a dar mucho más”.



Aún no se ha decidido la sede del partido de la tercera fecha contra Boyacá Chicó, que si es en el Pascual Guerrero tendrá nuevamente puerta cerrada para los hinchas, dijo que “no nos da igual jugar en otro estadio, pero está claro que el fútbol sin aficionados es otra cosa, nosotros hoy pudimos hacer un típico como los denomino trampa, porque al no tener hinchas el futbolista puede caer en la duda si va o no en algunas jugadas. Al final en el segundo tiempo lo resolvieron bien después de haberlo conversado en el descanso, está claro que América necesita de sus aficionados y que la gente esté presente acá o en cualquier otro escenario. Si el fin de semana hay otro estadio en el que los hinchas puedan ayudar al club con su presencia, sería fantástico”.



Adrián jugó por dentro en Bogotá, qué pensó con la entrada de Rangel: “Precisamente esa versatilidad de él es lo que nos puede dar muchas variantes, en la sesión del jueves acá en el Pascual algo ejercitamos de esta primera combinación, él por fuera y Rangel como 9, pero conociendo también cómo se mueve Adrián por todo el frente de ataque y que puede atacar los espacios vacíos por sus hacer diagonales, lo comprendió correctamente, ya veremos cuando entren Vergara y Juan David cómo armo eso”.



¿Qué tanto puede repercutir en ustedes tener una nómina corta, los dirigentes pueden reversar eso? “Desde el momento en que supe eso se me pararon los pelos, no tiene ninguna justificación, si es una justificación económica para ahorrarse un tiquete de avión o una habitación, porque lo vamos a suplir todos los clubes, se va a jugar más partidos y con mayor frecuencia, eso se sale del contexto mundial”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces