Las flaquezas de América de Cali en el empate 2-2 contra Jaguares

Le costó bastante al América de Cali sacar un punto en el Estadio Jaraguay, de Montería, pese a que con su ventaja tempranera ilusionó con conseguir una victoria que lo hubiera consolidado en la punta de la Liga I-2020. Jaguares, con el que empató 2-2 este miércoles, lo comprometió durante la mayor parte del partido y solo en el tiempo de adición le permitió emparejar las acciones, con un tiro penalti que, para muchos, es discutible.

Sin embargo, la plaza cordobesa no ha sido fácil para el rojo del Valle del Cauca, pues la estadística muestra que en 7 encuentros disputados allí ha perdido 3 y empatado 4.



Así jugó el campeón colombiano para sacar un punto en un difícil compromiso:



- Flojo desempeño en defensa. Hacía tiempo no se veía una actuación tan floja del cuarteto posterior rojo. En esta ocasión, ni los laterales Cristian Arrieta ni Edwin Velasco pudieron salir por el constante asedio de los atacantes celestes. Además, el arquero Éder Chaux estaba mal parado en el segundo tanto del ‘tiburón’ Romero.



Pero, aparte, los centrales fallaron en los dos goles del local. Juan Daniel Cifuentes cometió la falta que produjo el primer gol de tiro penal y en el segundo no pudo controlar con Torres a Sergio Romero –un jugador de menor estatura– en el cabezazo que significó la segunda caída del pórtico de Éder Chaux.



- Líneas desconectadas. A diferencia del juego inicial ante Alianza Petrolera, los ‘diablos’ no fueron cortos en cada una de los sectores de la cancha. Rafael Carrascal y Carlos Sierra fueron superados por los creativos de Jaguares y Luis Paz volvió a ser el único que apretó.



Por su parte, Adrián Ramos aportó poco y solo las individualidades de Duván Vergara y Michael Rangel llevaron el peso en ataque.



- La temperatura pasó factura. El técnico Alexandre Guimaraes y el lateral Edwin Velasco reconocieron que al equipo se le dificultó los más de 36 grados de temperatura reinante en Montería.



- Rangel salvó la tarde. El goleador de la actual Liga marcó dos veces y completó su segunda dupla del campeonato, pese a haber dilapidado un tiro penalti cuando el partido iba 1-1.



América tendrá que volver a la propuesta futbolística que le ha dado buenos resultados el domingo 2 de febrero (7:30 p.m.), cuando recibe a Boyacá Chicó en el Centenario, de Armenia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces