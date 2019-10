Guimaraes responde: polémica de Neto Volpi y las dos posibles bajas

Alexandre Guimaraes garantiza que este sábado habrá goles en el Pascual Guerrero. El entrenador brasileño-costarricense se escuda en los números y afirma que Nacional y América están entre los equipos más efectivos de la Liga II-2019, por lo que los aficionados podrán disfrutar de muchas emociones. Por otro lado, espera el dictamen médico de Michael Rangel y Duván Vergara.



Cómo lo analiza: “Es el más importante ahora para nosotros, porque hemos ido saliendo de esos partido con ciertas heridas de guerra pero ilesos, ahora nos toca jugar este clásico que para mí es otra de las cosas por las cuales acepté venir acá, de vivir estas experiencia jugando partidos así de muchísima convocatoria, igualmente contra un técnico al cual respeto muchísimo y que tiene a Nacional en primer lugar, ese es el tipo de juegos que los futbolistas esperan, además sabiendo que por los resultados que hemos tenido antes nos puede poner ya prácticamente, ganando o sumando, muy cerca de la clasificación”.



Sobre si las dos últimas victorias lo tienen más tranquilo para llegar hasta diciembre, dijo que “espero ponerme el tamal allá, esperemos que así sea”.



También habló del tema de Neto Volpi: “Nosotros desde que estamos con Diego (Gómez) y Diego también lo sabe, hay un plan de convivir con nosotros, al igual que Jerson y Roberto en los entrenamientos y metodología de trabajo, hemos dialogado para que en cualquier momento se pueda traer un profesional, pero ellos pueden ir curtiéndose más y aprendiendo hacia el futuro porque nosotros sabemos que no vamos a estar eternamente. Tanto el presidente como el propietario saben bien de esa situación y nos han pedido un tiempo, saliendo de esa etapa ya se procederá a ver si ese profesional se agrega con Diego al cuerpo técnico, no hay otros misterio sobre ese tema”.



Agregó que “estamos contentísimos con lo que ha estado haciendo Diego, una vez que Víctor tuvo que salir, los porteros han estado saliendo del trabajo para los partidos, como cuerpo técnico estamos contentísimos con Diego y aun cuando llegara otro profesional, Diego seguirá dentro del cuerpo técnico, a la par de nosotros”.



Sobre la formación titular que enfrentaría a Nacional, comentó que “va a depender de la recuperación total de ellos y tenemos todavía el entrenamiento de este viernes para ver esa situación y después tomaremos las decisiones, hoy entrenaron bien, vamos a ver nada más el dictamen y la autorización médica”.



De igual forma, señaló que en el club no se ha tocado el tema de posible huelga de jugadores y que solo tiene una notificación sobre una próxima reunión del presidente Ricardo Pérez con los futbolistas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces